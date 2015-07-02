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filipinler'de feribot alabora oldu: en az 36 ölü

FİLİPİNLER'DE FERİBOT ALABORA OLDU: EN AZ 36 ÖLÜ

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de feribot battı. Reuters'in haberine göre en az 36 kişi öldü. Teknede 189 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tarih : 02 Temmuz 2015, 11:32
Puan Ver : Filipinler'de Feribot Alabora Oldu: En Az 36 Ölü(6/10)4


Reuters haber ajansı ölü sayısının 36'ya yükseldiğini, teknede yolcu ve mürettabat olmak üzere toplamda 189 kişinin bulunduğunu açıkladı.



Bölgede görev alan Kızıl Haç ise ölü sayısının 34 olduğunu bildirdi.








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