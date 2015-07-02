FİLİPİNLER'DE FERİBOT ALABORA OLDU: EN AZ 36 ÖLÜ
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de feribot battı. Reuters'in haberine göre en az 36 kişi öldü. Teknede 189 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Reuters haber ajansı ölü sayısının 36'ya yükseldiğini, teknede yolcu ve mürettabat olmak üzere toplamda 189 kişinin bulunduğunu açıkladı.
Bölgede görev alan Kızıl Haç ise ölü sayısının 34 olduğunu bildirdi.
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