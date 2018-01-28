FİLE DERBİSİNDE ZAFER GALATASARAY'IN
Vestel Venus Sultanlar Liginde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.
Vestel Venus Sultanlar Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki 11'inci galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe 3'üncü kez sahadan boynu bükük ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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