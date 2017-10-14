Afrika ülkelerinden Fildişi Sahili'nde Abican kentinden kalkan bir kargo uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra denize düştü. Uçağın fırtına nedeniyle düştüğü tahmin ediliyor.

FRANSIZ ORDUSU İÇİN YÜK TAŞIYAN BİR KARGO UÇAĞI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Uçak, Fransız Ordusu için yük taşıyan bir kargo uçağı olduğu ifade edildi. Uçağın pervane motorlu kargo uçağı olduğu bildirildi.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Uçaktan iki kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, uçağın enkazında en az iki cansız bedenin daha bulunduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada