

7 yıllık aradan sonra ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş'ta teknik direktörü Şenol Güneş'in düzenlediği basın toplantısında Konyaspor maçının gün ve saat değişikliği ile ilgili futbol federasyonuna yönelik ağır eleştirileri ilginç bir boyut kazandı.







Güneş'in, "Pazar günü maç yapan bir takıma salı günü maç koymak nereden çıktı anlamadım. İlk defa gördüm" açıklaması yaparak TFF'yi suçlarken daha önce programda perşembe günü olarak yer alan maçın salı gününe alınma talebinin bizzat Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'dan geldiği ortaya çıktı.







Sık sık federasyona yönelik eleştirileri ile dikkat çeken Güneş'in, bu değişikliklerin başkan Fikret Orman'ın talebi olmasından habersiz gösterdiği tepki federasyon cephesinden şaşkınlıkla karşılandı. Bizzat başkan Fikret Orman tarafından Perşembe gününden salı gününe alınan maç, yine başkan Orman'ın talebi ve Konyaspor'un da onayı üzerine Çarşamba gününe çekildiği belirlendi.







Güneş, konuyla ilgili olarak "Ben böyle birşeyi hayatımda ilk kez gördüm. Pazar günü maç yapan bir takım için salı gününe maç konuyor. Bunu anlamak mümkün değil. Pazartesi izin verdim ben mesela. Nasıl oynayacaktım ? Milli takımlarda da oyuncularımız var. Onlara yazık değil mi? Sakatlık yaşasalar ne olacak. Düşünün ki bu maç iddialı bir maç olsaydı ne olacaktı?







Bu son hafta Osmanlıspor maçı pazar günü değildi mesela. Çok karışık, anlayamıyoruz. Orada yapılan yanlış planlar kurumları da zor durumda bırakıyor. Doping olayında da yapılanların işgüzarlığı herkesi sıkıntıya sokuyor. Herkesin daha dikkatli olması gerekiyor" diyerek bir kez daha federasyona yüklenmişti. Ancak futbol federasyonu yetkilileri Konya maçıyla ilgili değişiklik talebinin bizzat Beşiktaş kulübü başkanından geldiğini belirtmeleri Güneş'i zor durumda bırakmış oldu.