

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Bakan Işık, Avusturya'nın Türkiye'ye silah satmama kararını kınadıklarını söyledi.







Kararın Türkiye'yi etkilemeyeceğini dile getiren Işık, şöyle konuştu:







“Bugün Avusturya tarafından alınan kararın çok daha şiddetlisi 1974 Barış Harekatı'nda Türkiye'ye karşı uygulanmıştı. O uygulama ASELSAN'ı doğurdu. Ben eminim ki bu tip uygulamalar Türkiye'nin savunma sanayisinde milli ve yerli silahlarını geliştirmesinde bize daha ciddi bir motivasyon sağlayacak. Avusturya'nın aldığı bu kararı kesinlikle kınıyoruz."







Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) personel alımıyla ilgili bir soru üzerine “Uzman çavuş, sözleşmeli er ve erbaşla ilgili 19 bin kişilik kadroya şu ana kadar 134 bin müracaat oldu. Yine subay, astsubay ve askeri okul öğrencileri için 11 bin kişilik kadroya da şu ana kadar 152 bin başvuru oldu. Bu, TSK'ya halkımızın gösterdiği teveccühün çok güzel bir göstergesi” dedi.







kaynak:ntv