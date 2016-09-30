Fikret Orman, “Tabii ki sahamızda oynamanın verdiği bir avantaj vardı. Biz sadece bu avantajı kullanamadık. Ama kaçan bir şey yok, bu gruptan çıkacağız” dedi.



Vodafone Arena'da seyircisinin önünde 1-0'lık avantajını koruyamayan ve Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın gelecekle ilgili umudu ve inancı tam...







Kiev önünde zaman zaman zorlanmalarına karşın futbolculara olan inancını dile getiren Orman, gruptan çıkacaklarını söyledi. Fikret Orman, “Hep söylüyorum, burası Devler Ligi... Neyin ne olacağı ve hangi takımın kazanacağı belli olmaz. Biz iyi ekibiz ama rakiplerimiz de iyi. Tabii ki kendi sahamızda oynamanın verdiği bir avantaj vardı. Biz sadece bu avantajı kullanamadık. Ama kaçan bir şey yok, bu gruptan çıkacağız” dedi.