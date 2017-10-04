Beşiktaş'ın, Trabzonspor ile oynadığı maç öncesinde Brezilya'ya giden başkan Fikret Orman ile yönetici Metin Albayrak'ın bu ülkeye gitmelerinin nedeni belli oldu.

Brezilya'ya transfer görüşmeleri yapmak için gittiği düşünülen ikilinin, yeni bir projeyi başlatmak üzere oldukları öğrenildi.

BREZİLYA'DA PİLOT TAKIM KURULMASI DÜŞÜNÜLÜYOR

Güney Amerika'da kulüp almayı ya da pilot takım kurmayı planlayan Beşiktaş'ta bu kapsamda görüşmeler yapan Orman ve Albayrak'ın ayrıca 1 haftadır genç yetenekleri de takip ettiği belirtildi.

Kulüp satın almayı ikinci planda tutan ve pilot takım projesine daha sıcak bakan Siyah-Beyazlılar'ın oradaki kulüplerle yapılacak işbirliğinden doğacak yeni yıldızları takıma kazandırmayı hedefliyor.

"HEM BİZ HEM ONLAR KAZANACAK"

Brezilya yolculuğu öncesinde bu konuyla ilgili yöneticilerle bir toplantı yapan ve projenin kapsamı ile ilgili bilgilendirmede bulunan başkan Orman şu ifadeleri kullandı: "Yeni Talisca'lar ve Babel'ler bulmalıyız. Bunun için de özellikle Brezilya çok önemli. Bu anlaşma ile hem biz hem onlar kazanacak. Bulunacak yetenekli isimler, bizde oynayacak ileride satıştan iki tarafta büyük kazanç elde edecek."

Kaynak: haberinburada