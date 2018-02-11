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Fikret Orman'ı kendi sözleriyle vurdu

FİKRET ORMAN'I KENDİ SÖZLERİYLE VURDU

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası için "Süt kupası" diyen Fikret Orman'ı kendi sözleriyle vurdu: Büyük lokma yiyeceksin ama büyük laf etmeyeceksin

Tarih : 11 Şubat 2018, 18:00
Puan Ver : Fikret Orman'ı Kendi Sözleriyle Vurdu(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Beşiktaş, zirve yarışını sürdürdü. Karşılaşmanın ardından NTV Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a yüklendi. Geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası için "Süt kupası" diyen Fikret Orman'ı eleştiren Rıdvan Dilmen "Büyük lokma yiyeceksin ama büyük laf etmeyeceksin" dedi.

"BELKİ ESPRİ YAPMIŞTI AMA ŞİMDİ ERTELEMEK İSTİYOR"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın rotasyon yapmamak için Türkiye Kupası maçlarının ertelenmesini istediğini hatırlatan Rıdvan Dilmen "Fikret başkan zamanında süt kupası demişti Türkiye Kupası'na. Belki de espri yapmıştı ama şimdi ertelemek istiyor rotasyon yapmamak için" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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