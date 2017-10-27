Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezayla ilgili konuştu ve büyük tepki gösterdi.

İşte Orman'ın sözleri:

"Yükselen bir kulübü hep beraber yukarı çıkartıp, diğer takımları da o seviyeye getirmek gerekiyor. Yükseleni aşağı çekmememiz lazım. Hep beraber Türk futboluna hizmet etmemiz gerek. Ben sürekli diyorum ki, Türkiye'nin futbolcunun marka değerini yukarı çekmeliyiz. Beşiktaş iyiye giderken, aşağı çekilmeye çalışılıyor. Caner ilk defa, futbol kamuoyunun önüne çıkan bir isim değil. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı yeni çıktı. O böyle bir hareket yapmış olsa, böyle bir şeyler diyebilirsiniz. Caner zaten bilinen bir oyuncu, çok düzgün bir çocuk. Saha içinde bazen agresif hareketler yapabiliyor, son maçta da böyle bir olay oldu. Bugüne kadar gelen kariyerinde böyle bir şey yapılmamışken, başka takımlarda oynarken böyle yapılmamışken, Beşiktaş'ta böyle bir duruma geliyor. Başka oyuncularda olmuyor mu? Bunun çok daha beterleri olmuş vaziyette"

"OYUN OYNANIRKEN, KURAL DEĞİŞMEZ"

"Bu adrenalin yüklü bir oyun. Maç bittikten sonra, ben bununla alakalı açıklama yaptım. Buranın Beşiktaş olduğunu ve bunu tasvip etmediğimizi söyledim. Peşine Caner de, Beşiktaş'tan, hakemden, spor kamuoyundan özür diledi. Futbolcumuzla alakalı bir cezayı abartarak vermenin, çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Oyuncumuz milli bir oyuncu, yarın milli araya gireceğiz. Türkiye eleme grubuna gidecek olsa, bu Caner milli takıma davet edilecek. Orada hizmet ederken, ceza vermiş olacaksınız. Demek ki Beşiktaş'a ceza veriyorsunuz. Biz böyle bir şeyin Beşiktaş forması içinde olmasını tasvip etmedik. Ancak bunu alıp bir yere getirmenin manası yok. Oyun oynanırken, kural değişmez, bunu ben söylemedim, federasyon başkanımızın daha önce söylediği söyler de var. Beşiktaş'ı, Beşiktaş yönetim kurulu yönetir. Taraftarın isteği olabilir, ama biziz burada yöneten. Siz kamuoyu baskısıyla karar veremezsiniz"

"ANAMIZA AVRADIMIZA KÜFREDİYORLAR"

"Başka kulüpler yapıyorlar. Org, morg bir site kuruyorlar, biz de kuralım, anamıza avradımıza küfrediyorlar, biz de kuralım, bu mudur futbol? Beşiktaş'ı kayırıyorlar algısı yaratıyorlar. Hakeme Beşiktaşlı diyorlar, değilim diye zarar veriyor. Beşiktaş deneme tahtası olacak bir kulüp mü? Umut ediyorum ki, bu karar Tahkim'de düzeltirilir. Bu bir sinema oyunu değil, adrenalini yüksek bir oyun, tepki gösterecek, bu normal. 90. dakikada gol atınca sevinecek, bu normal. 2002'de Şenol Güneş ile berabere 3. olduğumuzda, hocamız koşarak sahaya fırladı, eliyle kazandık dedi, bunlar olacak şeyler. Bunları başka bir yere getirmek, Türk futboluna zarar verir. Algı üzerinden bir toplum yönetilmeye çalışılmasın"

"KARTLARDAN GÖZÜMÜZÜ AÇAMIYORUZ"

Herkes Beşiktaş kollanıyor diyor. Ne kollanması? Sarı,kırmızı karttan gözümüzü açamıyoruz. Beşiktaş oynamaya çalışan bir takım, top oynayanın desteklenmesi lazım. Oyuncumun yaptığını tasvip etmiyorum. Quaresma'nın Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmesini tasvip etmediğimi orada da söyledim. Beşiktaş doğruların kulübü. Efendi Beşiktaş diyorsak, uysal koyunuz demek değil. Sezon başı gelir, görüntü üzerinden karar vereceğiz derseniz, verebilirsiniz. Maç oynanıyor, bir olay oluyor, biz böyle bir karar vereceğiz diyorsunuz. Bir gecede talimat değişiyor. Bundan evvel olanlar ne olacak? Beşiktaş maçında olanlar ne olacak, ne yapacağız? Ben dünyayı ayağa kaldırırım dedim, ceza verdiler. Ceza vermezsek, tepki alırız diye ceza verilir mi?

"AYNISINI YAPANA PARA CEZASI VERİLDİ"

"O zaman biz de bir internet sitesi kurduracağız, onun üzerinden baskı yaratıp, başkasına ceza verdireceğiz. Fenerbahçe - Başakşehir maçında oyuncunun kafasına su geldi, tribünün kapatılmamasının doğru olduğunu söyledik. Kişiye ceza verilsin dedik. Bizim hocamıza Allah belanı versin diye ceza verildi. Bizimkine 1 maç ceza verildi, aynısını yapan başka hocaya para cezası verildi. Hafta sonu Galatasaray'ın maçında hakemin başına yabancı cisim geliyor, bilet blokesi geliyor. Kamuoyuna göre etkiyse, biz bu işi köpürtmeyi iyi biliriz"

"BEŞİKTAŞ TÜRKİYE'NİN MEDAR-I İFTİHARIDIR, ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Talisca ve Tosic'in Fenerbahçe derbisinde yaşananlar ile ilgili gidip ifade vermesiyle ilgili konuşan Orman, "Benim oyuncularım savcılığa çağırılıyor. Benim oyuncularım ne yapmışlar? Adam mı vurmuşlar? Akredite kartı yok diye savcılığa çağırılıyor. Stadların içinde başkan başkana tokat atıyor bunlarla alakalı savcılığa gidilmesi lazım. Hakeme yabancı madde atılıyor bir şey yok bizim oyuncularımıza var. Talisca Monaco'ya gitmiş, Porto'ya gitmiş Tabii ki hukuka sahip çıkacağız, ama Beşiktaş deneme tahtası değildir. Ülkemize zarar veriyor bu olaylar. FETÖ olayları tahmin ediyorum hala bitmedi. Kanunlar vardır ama burası Türkiye'yi temsil eden bir kurumdur. Türkiye'nin medar-ı iftiharıyız. Gidin UEFA'ya sorun, Türkiye'nin en düzgün kulübü hangisi diye, 'Beşiktaş' diyeceklerdir. Gelecek hafta birçok ülkeden bizim stadımıza gazeteciler gelecek. FETÖ'nün şu anda takımlara etki ettiğini düşünmüyorum. Kulüpler Birliği Başkanı ve TFF Başkanlarını tanıyorum, öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biz ne olursa olsun sahaya çıkacağız topumuzu oynayacağız. Bakın bu sene de Beşiktaş şampiyon olacak, rahat olsunlar." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada