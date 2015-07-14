

Orman, "Beşiktaş ilkelerine göre yönetilen kulüptür. Oyuncu açısından bu ilkelere uyulduğu takdirde, mali şartlar uyulduğu sürede transferin bizim açımızdan yapılmaması sebebi yoktur. Taraftarımızın çok büyük bir isteği var. Biz taraftar istiyor diye ne oyuncu göndeririz, ne de oyuncu getiririz. Bizim bu kulübü yönetme şeklimiz var. O gün Quaresma'nın Beşiktaş'ta oynarken bedelsel olarak Beşiktaş'ın mali durumunda gitmesi bana ne kadar doğru geliyorsa, bugün Beşiktaş'ın haliyle, mali ilkeleriyle gelmesi de bir o kadar da aklıma yatıyor. Quaresma'nın 3 sene evvel gittiği nasıl doğru ise, şimdi de mali kriterler uygun olursa almamız aklıma yatıyor. Bunlar yerine gelirse bizim açımızdan sorun yok. Arkadaşlarımız ile görüşmeleri yapıyoruz. Olursa iki taraf içinde hayırlısı olur. Biz kendi noktamızdan bir santim ileri gitmeyiz. Ufak bir bonservis ödenecek. Son aşamalarına geldi ama mali kriterler var. Onların netleşmesi lazım" diye konuştu.