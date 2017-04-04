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fikret orman'dan mario gomez açıklaması!

FİKRET ORMAN'DAN MARİO GOMEZ AÇIKLAMASI!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hem Süper Lig şampiyonu hem de UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olmak istediklerini söyledi.

Tarih : 04 Nisan 2017, 16:44
Puan Ver : Fikret Orman'dan Mario Gomez Açıklaması!(9/10)11


"MARİO GOMEZ İLE GÖRÜŞMEDİK"



Başkan Orman, Mario Gomez ile görüşmediklerini söyleyerek, "Mario Gomez iyi bir çocuktur. Ayrılmasına da zaman zaman üzüldüm. Beşiktaş'ın olduğu yer belli Mario Gomez'in şu anda oynadığı takımın da yeri belli. Beşiktaş taraftarı Mario Gomez'i sevdi ama şu anda hiçbir görüşme yapmadık. Beşiktaş şampiyonluğa oynuyor. Gomez'in takımı kümede kalmaya oynuyor. Gomez ile görüşmemiz yok ama olmayacağı anlamına gelmiyor. Gomez, Demba Ba, Aboubakar diyorsunuz bunlardan daha önemlisi Cenk var. Burak'ın ismi geçiyor ama takımda 1 forvet oynuyor" ifadelerine yer verdi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fikret  Orman  Dan  Mario  Gomez  Açıklaması    haber

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