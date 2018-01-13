Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Arsenal'li Danny Welbeck ve Leicester City forması giyen Islam Slimani ile transfer görüşmesi yapmak için Londra'ya gidecek.

Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da devreye, Başkan Fikret Orman girdi. Antalya kampında teknik direktör Şenol Güneş'le yaptığı transfer zirvesinde tecrübeli teknik adamın taleplerini dinleyen Orman, bu doğrultudaki çalışmalarına bugün başlayacak. Cenk Tosun'un yerini doldurmak için düğmeye basan Orman, Londra'ya gidecek. Başkan, Cenk Tosun'un Everton formasıyla ilk maçına çıkacağı Tottenham maçını Wembley Stadı'nda izleyecek. Orman, sonrasında yeni forvet adayları için görüşmelerde bulunacak. Başkan Orman'ın, Londra seferindeki hedeflerinin arasında Arsenal'li Danny Welbeck ve Leicester City'li Islam Slimani olduğu öğrenildi.

İLK HEDEF WELBECK

Güneş'in, Cenk Tosun gibi hücum hattında çok yönlü bir forvetin alınmasını istemesi sonrasında Orman'ın, Arsenal'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Danny Welbeck'i ilk hedef olarak belirlediği kaydedildi. Kırmızı-Beyazlılar'da bu sezon 21 maçta 5 gollük performans sergileyen İngiliz oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisi hazırlayan Orman'ın, tecrübeli ismin sakatlık raporunu da özel olarak inceleyeceği bildirildi.

SLIMANI'NİN MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Siyah-Beyazlılar'ın 1 numarası, Welbeck'in ardından Islam Slimani'nin menaceriyle bir temas gerçekleştirecek. Leicester City'de forma yarışında geride bulunan ve mutsuz olduğu bilinen 29 yaşındaki futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunulacak. Tecrübeli oyuncunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı konuşulurken Cezayirli oyuncunun Müslüman bir ülke olması sebebiyle Türkiye'de forma giyme konusuna olumlu baktığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada