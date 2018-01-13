Yaz kampındaöÖzel uçakla Çin'e gidecek olan Beşiktaş burada 15 gün kalıp, 2 özel turnuvada boy gösterecek. Sadece sportif değil, sosyal mesajları da olacak seyahat için sponsor aranıyor.

Başkan Fikret Orman'ın son 2 yıldır üzerinde çalıştığı büyük hayali, 'Çin Projesi'nde ikinci adım çok daha planlı ve kapsamlı bir şekilde atılıyor. Geçen sezon kısa süre için bu ülkeye giden Beşiktaş, bu kez uzun bir dönemdir üzerinde çalıştığı projesini yürürlüğe koyuyor. Taslağı büyük ölçüde tamamlanan plana göre Beşiktaş yaz kampının bir bölümünü Çin'de yapacak. Burada 15 gün kalacak olan siyah-beyazlılar, 2 turnuvaya katılacak ve tanıtım yapacak. Sadece sportif değil, sosyal mesajları da barındıracak olan organizasyonda Beşiktaş Kulübü ve Türk kültürü Uzakdoğu'da tanıtılacak.

ÇİN'E GİDEN TAKIMLAR İNCELENDİ

Teknik Direktör Şenol Güneş'in uzun kamp süresine karşı olmasına rağmen Beşiktaş bu adımı atmaya kararlı. İlk etapta kar amacı gütmeyen Çin kampı için, yönetimin sponsor arayışları var. Ancak bir ekonomik getiri garantisi olmasa da bu seyahat yapılacak. Gerekirse yönetim bu kampın masraflarını kasadan karşılayacak ancak vizyonundan vazgeçmeyecek. Beşiktaş bu çalışmayı yaparken, Çin'de yaz kampı geçiren büyük kulüplerin çalışmalarını da yakından inceledi ve modelledi.

BAYERN MÜNİH MODELİ ÖRNEK OLDU

Beşiktaş'ın bu konuda yaptığı araştırmada ortaya çıkan rakamlar ilginç. İngiliz, İspanyol ve Alman ekipleri buradan çok önemli bir maddi kaynak sağlıyor. Örneğin Çin'de her yıl 3 veya 4 maç oynayan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, 15 günlük geziden kasasına 60 milyon euro para koyuyor. Yılda 4.5 milyon adet forma satışı bulunan Bayern'in, satışlarının yaklaşık 3 milyon adedi de Uzakdoğu'da gerçekleşiyor.

Kaynak: haberinburada