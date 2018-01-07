Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman, Cenk Tosun'un Everton'a transferiyle ilgili, "Çok iyi bir futbolcuyu çok makul bir fiyata aldılar. Türkiye'de çok yüksek ancak Avrupa'da çok makul fiyatlar. Cenk, Türkiye'de değil de Portekiz'de parlasaydı 70-80 milyon euroları görebilirdi. Transferde Cenk'in etkisi çok önemli oldu, oyuncumuz da orada oynamak istedi. Türkiye'yi de Premier Lig seviyesine çıkartmak zorundayız, bunları sağladığımız zaman zaten oyuncularımız da daha fazla değer kazanacak. Hep söylüyorum, Beşiktaş'ta al al al dönemi bitti, bundan sonra sat sat sat dönemi var. Kulüpler batma noktasına geldi ama biz üç senede 80 milyon euroluk oyuncu pazarladık" dedi.

ORMAN: "DİYELİM Kİ CENK TOSUN'U SATMADIK..."

Cenk Tosun'un yerine bir transfer yapma konusunda aceleci olmadıklarını söyleyen başkan, "Cenk'in Allah yolunu açık etsin, Beşiktaş camiası onun evi. Ne zaman istiyorsa kapılar açık. Cenk'i Çin'den isteyenler de oldu, hem bize hem de kendisine daha yüksek paralara teklif ettiler ancak kendisi Premier Lig'i istedi. Beşiktaş'ta transfer bitmez, bütün oyuncuları takip ediyoruz, karakterlerine bakıyoruz ama Beşiktaş'ın şu anki kadrosu da hem ligi hem Şampiyonlar Ligi için yeterli. Diyelim ki Cenk'i satmadık, Cenk sakatlandı, o zaman ne olacak? Takıma takviye yapmayı düşünüyor muyuz, evet ama devre arası transferleri riskli. Babel veMarcelo devre arası transferleri ancak başarısız olduklarımız da var" diye konuştu.

"ARDA İLE İLGİLİ POZİTİF DÜŞÜNÜYORUM ANCAK..."

Arda Turan transferinin gündemde olup olmadığı sorulan yönetici, "Arda Turan bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu, pırlanta gibi bir çocuk. Çok popüler bir oyuncu ve Barcelona'nın futbolcusu. Basının çok etkisi oldu, Türk basını da aynı şekilde oyuncuyu çok fazla öne çıkarttı. Arda ile ilgili pozitif düşünüyorum ancak Beşiktaş'ın kadrosu ve oyun kurgusu belli. Bazıları duygusal bakar işe ama bizim böyle bir lüksümüz yok. Mantıklı hareket etmek zorundayız. Arda için kimin ne söylediği benim için önemli değil, kimseye bakmam ama şu anda gündemde yok" cevabını verdi.

TOSIC'E TEKLİF VAR MI? DEMBA BA GELİYOR MU?

Tosic'e teklif olmadığını söyleyen Orman, Demba Ba transferi için ise, "Tosic bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu ve şu ana kadar bize gelen bir teklif yok, bizimle devam edecek. Benim kişisel olarak da çok beğendiğim bir oyuncu, 15 Temmuz'daki duruşu da önemliydi. Demba Ba bizim ailemizin bir parçası, Beşiktaş büyük bir aşktır. Demba Ba uzun bir süre sakatlık geçirdi ve geçen sezon da sakatlığı nüksetti yoksa bu sezona Demba Ba ile başlardık, şu anda da sakatlığının son durumu ne bilmiyorum, raporları incelemek gerekiyor, daha sonra bir karar veririz" ifadelerini kullandı.

"RONALDO'YA "COME TO BEŞİKTAŞ" DERİM AMA..."

Kime "Come to Beşiktaş" demek istediği sorulan Fikret Orman, "Vida'nın transferinden çok mutluyum, çok yüksek bedeller vardı ancak sabrettik ve şu anda bu durumdayız, düşük bir maliyete transferi gerçekleştirdik. Çok beğendiğimiz oyuncular var ancak bunları söylediğimiz zaman maliyetler çok yükselecek. Aklımdan geçen çok oyuncu var. Cristiano Ronaldo da bakarsın neden olmasın, Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Sosyal medya raporlarında da iletişim anlamında çok büyük bir büyüme var. Başka kulüplere bakmayın siz, hepsi çakma hesaplar ile dolduruyor" mesajını paylaştı.

"BAYERN MÜNİH'İN ÇIKACAĞINI BİLİYORDUM"

Bayern Münih ile eşleşeceklerini bildiğini söyleyen Fikret Orman, "Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in çıkacağını biliyordum, maçlardan sonra bunları sebepleriyle beraber anlatacağım. Ben biraz duygusal adamım, kırılmalarım çok olur. Vaktimi iyi kullanamadığım zamanlar ile ilgili kendime kızdığım anlar oluyor. Beşiktaş büyük bir kulüp, büyük bir şirket. Bazen arkadaşlara iletişim ile ilgili kızdığım şeyler oluyor." dedi.

"DARALDIĞIMDA EVE GİDERİM VE DJ'LİK YAPARIM"

Canı sıkıldığında DJ'lik yaptığını ifade eden Beşiktaş Başkanı, "Daraldığım zaman eve giderim, müzik ve DJ'lik yaparım. Evimde DJ kabini var. Horonu da severim, dans etmeyi de severim. Normal bir insanım. Eğlenmek, gülmek güzeldir. Stresli bir yaşamımız var. Mutsuz filmleri hiç sevmem sadece mutlu sonla bitecek filmleri izlemeyi severim. Sinirlenince fena sinirlenirim... Duygusal anlarım da olur, saygısızlığa hiç gelemem. En çok zekamla dalga geçilmesine kızarım" sözlerini kullandı.

Kaynak: haberinburada