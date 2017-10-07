FİKRET ORMAN'DAN ANLAMLI DAVRANIŞ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçen sene uçağı düşen Chapecoense takımından sözleşmesi bitecek olan 2 oyuncu beğendi. İmza atmaya hazır olan oyuncular için Orman, "Bedavaya alamam" dedi.
Brezilya'da oyuncu izleyen Orman, Chapecoense'den Fabricio Bruno ve Moises Ribeiro'yu beğendi. Menajerleri "Sözleşmeleri 31 Aralık'ta bitiyor, isterseniz 1 Ocak'ta size imza atarlar" dedi.
"CHAPECOENSE'NİN İZNİ OLMADAN ALMAM"
Ancak başkan Orman, geçirdikleri trajik uçak kazasında takımları yok olan Chapecoense kulübünün iznini almadan transfer yapmayacaklarını belirtti.
Chapecoense kulübünü taşıyan uçak geçen yıl düşmüş çok sayıda futbolcu ve teknik ekip üyesi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: haberinburada
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