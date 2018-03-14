Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Talisca ile ilgili, "Beşiktaş'ta kalmak isterse biz de onun bonservisini alırız" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam sahasında Alman devi Bayern Münih'i ağırlayacak olan beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, yönetim kurulu toplantısının çıkışında açıklamalarda bulundu.

"TALİSCA'NIN BONSERVİSİNİ ALIRIZ"

Orman, Beinsport Haber'e yaptığı açıklamada "Talisca Beşiktaş'ta kalmak isterse biz de onun bonservisini alırız" dedi.

Fikret Orman'ın yaptığı kısa açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde:

"TOLGAY İÇİN TEKLİF YOK"

İyi oyunculara sahibiz. Gençleştirme hamleleri yapmamız lazım. Tolgay için ne gelen teklif var, ne de öyle bir düşüncemiz var.

"DERBİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Kader maçı demek doğru değil. Bizim rakibimiz Başakşehir. Derbi bizi ilgilendirmiyor. Bu maçlar konusunda konuşmak doğru olmaz. Umarım iyi sonuçlar alırız.

Kaynak: haberinburada