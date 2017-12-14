Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kadın futbol takımının yeni sponsoru Avon ile imzaladığı sponsorluk antlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Gündemle ilgili konulara değinen Orman, Siyah-Beyazlılar'ın transfer çalışmalarını ve Bayern Münih eşleşmesini değerlendirdi.

"VİDA'NIN OLMAMA İHTİMALİ DE VAR"

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Dinamo Kiev'den transfer etmesi beklenen Vida ile ilgili açıklama yapan Orman "Çok önemli bir oyuncu. Daha da ana sözleşmesi imzalanmış değil. İmzalansa KAP'a bildiririz. Olmama ihtimali de var. Herkes de bunu bilsin daha bitmiş bir şey yok" dedi.

"BİZ DAHA KOLAY BİR RAKİP ÇEKİP TURU GEÇSEYDİK, KOLAY RAKİP GEÇTİNİZ DİYECEKLERDİ"

Şampiyonlar Ligi'nde sor 16 turunda Bayern Münih ile eşleşmeleri hakkında konuşan Fikret Orman "İlk 16'da olan takımlarının hepsi çok kuvvetli ve hepsi de çok tecrübeli rakipler. Kura sonrası Real Madrid'in Sportif Direktörü'nü gördüm Paris Saint Germen'i çekmişlerdi. Keşke çekmeseydik dediler. Biz Bayern Münih eşleşmesinin olumlu yönlerine bakmak istiyoruz. Biz daha kolay bir rakip çekip turu geçseydik, kolay bir ekibi geçtiniz diyeceklerdi. Biz zoru severiz . Umarım geçeceğiz turu" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DAN MEN EDİLMEK İSTEMİYORUZ"

Münih'e taraftar götürmeyeceklerini tekrar belirten Fikret Orman "Beşiktaş güçlü bir takım. Futbolda büyüyen bir trendi olan Beşiktaş'ı görüyoruz. Tanınırlık açısından Şampiyonlar Ligi çok önemli. Almanya'ya taraftar götürmeyeceğiz. Artık dünyada bilinen bir Beşiktaş var. Avrupa'dan men edilmek istemiyoruz. Bizi maç içinde değil dışarıda da sorumlu tutuyorlar. İnsanlara hayır demek hiç hoşuma gitmiyor ama kulübümüzün menfaati için kararın arkasında durmamız gerekiyor. UEFA Başkanı da bize haklısınız diyor ama bunun çözümü yok. Kurallar neyse ona uymamız lazım. İskoç hakem biz katletmese geçen sene de gruptan çıkacaktık. Herkes bunu kabul etmişti. Şu an muhteşem bir noktadayız. Ceza alalım da seneye Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyelim mi? Biz 10 yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Biz ülke puanı toplayıp, 4 takımla Şampiyonlar Ligi'ne gidelim istiyoruz. Aşağı çekmeye gerek yok bizi. İnşallah Beşiktaş'ın başarısıyla ilerleyen yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray da bu noktalara gelir. Keşke bu takımlar bu sezon elenmeseydi. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Beşiktaş'ta herkes parasını alıyorsa, hiçbir kulüpte olmayan şeyler, onlar da işlerini yapacaklar. Profesyonellik lafta değildir" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ MAÇ SEÇMEZ"

Fikret Orman, oyuncular maç seçmelerine imkan yok derken "Galatasaray maçında olduğu gibi hem hakemi hem de rakibi yenmemiz lazım. Beşiktaş maç seçmez. Olsa bile bu bahane olmaz. Beşiktaş'taki oyuncular paralarını alıyorsa işlerini yapacaklar. Bunun için Beşiktaş'talar. Beşiktaş'ın bu sezon kaybettiği bazı maçları anlatmanın izahı yok. Futbolcular elinden geleni yapmalı. Birçok oyuncumuza talep var. Talisca da oyuncumuz ve isteyebilirler. Bana kalmak istediğini söyledi. Sezon sonu da olabilir, 1 sene sonra da olabilir. Görüşmelerimiz sürüyor. Şenol Güneş'in sözleşmesinin bitmesine 2 sene var. Şimdi öven insanlar, başarısızlık olursa ne kadar kötü diye anlatmaya başlarlar. Şenol Güneş 2 yıl daha şampiyon yaptıktan sonra belki milli takım konusu konuşulur. Şu an öyle bir gündemimiz yok" dedi.

"PEPE'Yİ RONALDO İLE TAKAS YAPABİLİRİZ!.."

Pepe için Real Madrid Kulübü'nün talepte bulunduğu iddiaları sorulan Orman, "İşin ciddi tarafı bize böyle bir teklif gelmedi. Gelse de inanılmaz derecede mutluyuz Pepe'den. Biz takımızı güçlendirip Şampiyonlar Ligi'nde daha üst tura gitme hedefindeyiz. Böyle bir niyetimiz de yok böyle bir teklif de yok. İşin şaka tarafı, böyle teklif gelirse Ronaldo ile karşılıklı değişimi düşünebiliriz" dedi. Beşiktaş maç seçmez. Olsa bile bu bahane olmaz. Beşiktaş'taki oyuncular paralarını alıyorsa işlerini yapacaklar. Bunun için Beşiktaş'talar. Beşiktaş'ın bu sezon kaybettiği bazı maçları anlatmanın izahı yok. Futbolcular elinden geleni yapmalı. Birçok oyuncumuza talep var. Talisca da oyuncumuz ve isteyebilirler. Bana kalmak istediğini söyledi. Sezon sonu da olabilir, 1 sene sonra da olabilir. Görüşmelerimiz sürüyor. Şenol Güneş'in sözleşmesinin bitmesine 2 sene var. Şimdi öven insanlar, başarısızlık olursa ne kadar kötü diye anlatmaya başlarlar. Şenol Güneş 2 yıl daha şampiyon yaptıktan sonra belki milli takım konusu konuşulur. Şu an öyle bi gündemimiz yok" dedi.

Kaynak: haberinburada