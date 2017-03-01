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fikret orman: üçüncü yıldızı göğsümüze takacağız

FİKRET ORMAN: ÜÇÜNCÜ YILDIZI GÖĞSÜMÜZE TAKACAĞIZ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Oynadığı seyir zevki yüksek futbolla herkesin takdirini ve beğenisini kazanan ekibimiz, eminim şampiyonluk ipini bu sezon da göğüsleyecek ve üçüncü yıldızı göğsümüze takacağız" dedi.

Tarih : 01 Mart 2017, 13:49
Puan Ver : Fikret Orman: Üçüncü Yıldızı Göğsümüze Takacağız(8/10)6


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Oynadığı seyir zevki yüksek futbolla herkesin takdirini ve beğenisini kazanan ekibimiz, eminim şampiyonluk ipini bu sezon da göğüsleyecek ve üçüncü yıldızı göğsümüze takacağız" dedi.



Bu sezonki iyi gidişin mimarı olarak gösterilen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.



Üçüncü yıldızı takacaklarından emin olduğunu söyleyen Orman, "Şampiyon unvanıyla sezona başlayan Beşiktaş Futbol Takımımız, Şeref'iyle oynayıp Hakkı'yla kazanarak zirvedeki yerini koruyor. Oynadığı seyir zevki yüksek futbolla herkesin takdirini ve beğenisini kazanan ekibimiz, eminim şampiyonluk ipini bu sezon da göğüsleyecek ve üçüncü yıldızı göğsümüze takacağız" şeklinde konuştu.



"SEBA'LARIN, YETEN'LERİN TERBİYESİYLE YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Orman, her türlü çatışmanın ve kavganın kulübe ve kendilerine yakışmayacağının altını çizerek, "Ligdeki ezeli rakiplerinden açık ara çok daha iyi durumda olan, sizlerin de desteğiyle her daim dolu tribünlere oynayan, her biri kendisini Beşiktaş Ailesi'nin bir parçası gibi hisseden futbolcularımızla ilgili elbette arada sırada çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Kim ne derse desin, kavga etmek, çatışma içinde yer almak bize yakışmaz. Biz Beşiktaş'ız ve bizi sadece Beşiktaş ilgilendiriyor. Kimse ailemizin huzurunu bozamayacaktır. Biz, Hakkı Yeten'lerden, Süleyman Seba'lardan aldığımız terbiyeyle, Beşiktaş'ı yönetmeye devam edeceğiz. Zaten giden her futbolcumuzun, tekrar Beşiktaş Ailesi'ne dönmek istemesinin en önemli nedeni de camiamızdaki bu örnek birlik ve bütünlüktür" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fikret  Orman  Üçüncü  Yıldızı  Göğsümüze  Takacağız    haber

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