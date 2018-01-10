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Fikret Orman TSYD Seminerinde Konuştu: Yaşını Başını Almış İnsanlar Bana 'Beyin Özürlü' Diyor

FİKRET ORMAN TSYD SEMİNERİNDE KONUŞTU: YAŞINI BAŞINI ALMIŞ İNSANLAR BANA 'BEYİN ÖZÜRLÜ' DİYOR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalya'da düzenlenen TSYD Semineri'nde açıklamalarda bulundu. Orman, "Yaşını, başını almış insanlar bana 'beyin özürlü' diye yazılar yazıyorlar" dedi.

Tarih : 10 Ocak 2018, 16:40
Puan Ver : Fikret Orman Tsyd Seminerinde Konuştu: Yaşını Başını Almış İnsanlar Bana 'beyin Özürlü' Diyor(8/10)4

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Antalya'da düzenlenen seminerinde konuştu. Gündemle ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Orman, "Koskocaman Beşiktaş'ın başkanıyım. İsim vermeyeyim köşe yazısında yaşını, başını almış insanlar bana 'beyin özürlü' diye yazılar yazıyorlar. Bu mudur üslup?" ifadelerini kullandı. İşte Orman'ın açıklamalarından satır başları...

"ARAMIZDA BÜYÜK FARK VAR"

Bütün kulüplerin taraftar ve popülarite arttırmaya ihtiyacı var. Bunlar neden yapılamıyor? Bir çok nedeni var. Evet iyi sponsorluk anlaşmaları yaptık ama Manchester United, Barcelona, Real Madrid gelirlerine baktığımızda aramızda büyük fark var.

"SOSYAL MEDYAYA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Sosyal medya üzerinden 12-13 milyon insana ulaşıyoruz. Sosyal medya çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Her hafta toplantı yapıp, stratejiler geliştiriyoruz.

"MBAPPE TÜRKİYE'DE OLSA NE KADARA SATILIRDI?"

Bir kulüp yöneticisi diğer kulüp yöneticisine meyhane ağzı ile laflar ediyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Belçika, Portekiz'den 100 milyonluk oyuncu satılıyor biz 20 milyona satınca olay oluyor. Mbappe denen bir oyuncu taraftarı olmayan takımdan PSG'ye 180 milyon Euro'ya satıldı. Mbappe, Türkiye'de olsaydı ne kadara satılırdı?

Dünyada Müslümanların sempati duyduğu bir takım olarak milyonlara ulaşmak istiyoruz. Beşiktaş'ı 1 milyar TL'lik bir bütçe ile yönetiyoruz. Bu bütçeyi uzaktan idare edebilmek mümkün değil. Vaktimin büyük çoğunluğunu buraya harcıyorum.

"MİLYONLARA ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Müslüman takım dedik, başka yere çektiler..Yine anlatayım, biz bir Muhammed Ali yaratmak istiyoruz..Dünyada Müslümanlar'ın sempati duyduğu bir takım olmak,milyonlara ulaşmak istiyoruz.

İrlanda, İngiltere gibi Hristiyan ülkelerinde birini Beşiktaşlı yapmak kolay değil. Çünkü oturmuş bir taraftarlık kültürleri var. Bunu değiştiremezsiniz ancak İslam ülkelerindeki insanlar buna açık.

"ÇOK SES GETİRECEK BİR KAMPANYA"

Sponsorluklarda çok başarılı olsak da dünya ölçeğinde hâlâ gerideyiz. Bundan dolayı doğuya yönelmemiz lazım. O bölgeye ziyaretlerimiz ilerleyen zamanda sık sık olacak. Gelecek hafta "Come to Beşiktaş" kampanyasını da geçecek bir projeye başlıyoruz. Çok ses getirecek.

Patronların egolarını tatmin etmesi gereken yer kendi şirketleri olması lazım. İş adamları kişisel egoları sebebiyle kulüplere zarar veriyor. Kulüpleri maaş alan profesyonel CEO'lar yönetmeli.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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