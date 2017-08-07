Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lens'in imza töreninin ardından Konyaspor ile oynanan Süper Kupa finalinde yaşanan olayları değerlendirdi:

"OLAYLAR TÜRK SPORU AÇISINDAN AYIP"

"Süper Kupa maçı bizim eksiklerimiz açısından iyi oldu. Konyaspor'un kupayı kazanmayı camialarına yakıştı. Ama Konyaspor taraftarının çıkarttığı olaylar Türk sporu açısından ayıp. Konyaspor yöneticileriyle dostuz. Maç sonrası birbirimizi tebrik ettik. Bir maçın bu noktaya gelmesi utanç verici.

"TFF BİZE CEZA DÜNYAYI AYAĞA KALDIRIRIM"

Şimdi duyuyorum ceza verilecekmiş. Keşke daha önce verilseydi de olaylar buraya kadar gelmeseydi. Ceza verme konusunda UEFA'nın bize yaptığını TFF bize yapmaya kalkarsa büyük olay çıkar. Bu bir tehdit değildir. Eğer bir ceza olup Beşiktaş'ı araya koyarlarsa dünyayı ayağa kaldırırım. Federasyonun da kendi şapkasını önüne koyması lazım. Umarım TFF de UEFA'nın düştüğü hataya düşmez. Bu Türk sporuna zarar veren bir şey.

Bizim taraftarımız olgundur, taraftarıma teşekkür ediyorum. Taşkınlığa fırsat tanımadılar. Olayların daha da büyümemesinin en büyük sebebi Beşiktaş taraftarının olgun duruşudur."

Kaynak: haberinburada