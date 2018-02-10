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Fikret Orman, Tatilde Beğendiği Percy Tau'yu Transfer Ediyor

FİKRET ORMAN, TATİLDE BEĞENDİĞİ PERCY TAU'YU TRANSFER EDİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Fikret Orman, Güney Afrika tatili sırasında izleyip beğendiği Percy Tau'nun transferini gerçekleştiriyor.

Tarih : 10 Şubat 2018, 13:20
Puan Ver : Fikret Orman, Tatilde Beğendiği Percy Tau'yu Transfer Ediyor(10/10)6

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın Güney Afrika tatili sırasında izleyip beğendiği Percy Tau'ya scout ekibinin de onay verdiği bildirildi.

Teknik heyete gönderilen raporda forvet, forvet arkası ve sol kanatta görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcunun özelliklerinden faydalanılabileceğinin altı çizildi.

Bundan sonraki süreçte de gelişiminin yakından takip edileceği. Tau'nun bonservis bedeli 1 milyon euro civarında...


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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