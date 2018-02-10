FİKRET ORMAN, TATİLDE BEĞENDİĞİ PERCY TAU'YU TRANSFER EDİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Fikret Orman, Güney Afrika tatili sırasında izleyip beğendiği Percy Tau'nun transferini gerçekleştiriyor.
Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın Güney Afrika tatili sırasında izleyip beğendiği Percy Tau'ya scout ekibinin de onay verdiği bildirildi.
Teknik heyete gönderilen raporda forvet, forvet arkası ve sol kanatta görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcunun özelliklerinden faydalanılabileceğinin altı çizildi.
Bundan sonraki süreçte de gelişiminin yakından takip edileceği. Tau'nun bonservis bedeli 1 milyon euro civarında...
Kaynak: haberinburada
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