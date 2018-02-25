Beşiktaş Taraftarından İsmail Köybaşı Tezahüratı!
Daeş'e Katılan 16 Türk Kadına, İdam Cezası!
Son Dakikada Golü Kaçıran Cenk Yıkıldı
Afrin Harekatı'nın Birinci Ayağı Tamamlandı! Askerler Hilal Oluşturdu
Fenerbahçe, Beşiktaş Soyunma Odasını Boyayacak
Erdoğan'ın Mitingi Sırasında Korkutan Olay: Yanık Mı Kokuyor
Yine Rekor Kıran Messi, Lig Tarihine Geçti
'istismar Çiftiliği' Sapığı Tutuklandı!
Göztepe, Demba Ba'nın Attığı Golle Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti
Erdoğan'dan Terörist Başı Müslim'in Yakalanmasıyla İlgili İlk Yorum!
Japon Turistlere Sarılmak Bedava! Türk Kızları Büyük İlgi Gösterdi
Tarihi Maçı Es Geçip Derbiyi İzlemeye Geliyor
Sondaj Çalışmasında Roma Dönemine Ait İnsan İskeleti Bulundu
Yeni Malatyaspor, Son Sıradaki Karabük'ü Rahat Geçti: 3-1
Adalet Bakanlığı, Salih Müslim'in İadesi İçin Çalışma Başlattı
Kaçan Teröristler Afrin'de Mayın Döşenmedik Yer Bırakmamış!
Salih Müslim'in Ailesinden, Gözaltına Alınmasına İlk Yorum Geldi
Salih Müslim Yakalanmadan Hemen Önce Böyle Görüntülenmişti
Minik Çocuk, Kendisine Saldıran Sokak Köpeklerine Böyle Kafa Tuttu
13 Yaşındaki Kız, 23'lük Kuzeniyle Evlendirildi, Polis Salonu Bastı

Fikret Orman, Şenol Güneş'ten Gizli Abdullah Avcı'yla Görüştü

FİKRET ORMAN, ŞENOL GÜNEŞ'TEN GİZLİ ABDULLAH AVCI'YLA GÖRÜŞTÜ

Milliyet gazetesi muhabiri Nevzat Dindar, "Fikret Orman, Şenol Güneş'ten habersiz Abdullah Avcı'yla görüştü. Bu konu Şenol Güneş'in kulağına gitti. Bence sezon sonunda değişim olacak." dedi.

Tarih : 25 Şubat 2018, 12:20
Puan Ver : Fikret Orman, Şenol Güneş'ten Gizli Abdullah Avcı'yla Görüştü(6/10)2

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e farklı mağlup olan ve Süper Ligde Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'la ilgili ortalığı karıştıracak bir iddia gündeme getirildi. Milliyet gazetesi muhabiri Nevzat Dindar, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yakın bir dönemde buluştuklarını ifade etti.

Katıldığı canlı yayında aldığı istihbaratı paylaşan Dindar'ın açıklamaları şöyle;

"SEZON SONUNDA DEĞİŞİM OLACAK"

"Fikret Orman ile Abdullah Avcı herkesin görebileceği yerde yemek yediler. Böyle bir istihbaratım var. Yemeğin yakın bir zamanda yenildiğini biliyorum. Bu dosthane bir yemek de olabilir. Bu durumun Şenol Güneş'in kulağına gittiğini de duyduk. Aldığım bilgi Beşiktaş'ta sezon sonunda bir değişim olacaktır. Başka bir problem olacağı da söyleniyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fikret  Orman  Şenol  Güneş  Ten  Gizli  Abdullah  Avcı  Yla  Görüştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER