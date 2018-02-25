FİKRET ORMAN, ŞENOL GÜNEŞ'TEN GİZLİ ABDULLAH AVCI'YLA GÖRÜŞTÜ
Milliyet gazetesi muhabiri Nevzat Dindar, "Fikret Orman, Şenol Güneş'ten habersiz Abdullah Avcı'yla görüştü. Bu konu Şenol Güneş'in kulağına gitti. Bence sezon sonunda değişim olacak." dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e farklı mağlup olan ve Süper Ligde Fenerbahçe ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'la ilgili ortalığı karıştıracak bir iddia gündeme getirildi. Milliyet gazetesi muhabiri Nevzat Dindar, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yakın bir dönemde buluştuklarını ifade etti.
Katıldığı canlı yayında aldığı istihbaratı paylaşan Dindar'ın açıklamaları şöyle;
"SEZON SONUNDA DEĞİŞİM OLACAK"
"Fikret Orman ile Abdullah Avcı herkesin görebileceği yerde yemek yediler. Böyle bir istihbaratım var. Yemeğin yakın bir zamanda yenildiğini biliyorum. Bu dosthane bir yemek de olabilir. Bu durumun Şenol Güneş'in kulağına gittiğini de duyduk. Aldığım bilgi Beşiktaş'ta sezon sonunda bir değişim olacaktır. Başka bir problem olacağı da söyleniyor."
Kaynak: haberinburada
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