FİKRET ORMAN POZİSYONA SİNİRLENDİ, STADI TERK ETTİ
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maçı tribünden izleyen Başkan Fikret Orman, Babel'in oyuna girdikten 2.5 dakika sonra kırmızı kart görmesine çok sinirlenerek stadı terk etti.
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.
SADECE 2.5 DAKİKA OYNAYABİLDİ
Zorlu deplasmanda oldukça tutuk bir görüntü sergileyen Beşiktaş'ta ikinci yarı oyuna dahil olan Ryan Babel, sahada 2.5 dakika kalarak 48. dakikada kırmızı kart gördü.
FİKRET ORMAN TRİBÜNÜ TERK ETTİ
Bu pozisyonunun ardından adeta çılgına dönen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sinirlenerek protokol tribününü terk etti.
Çileden çıkan Başkan Fikret Orman, stadı terk ederek tepkisini gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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