FİKRET ORMAN MÜJDEYİ VERDİ: TAKIMA TAKVİYE YAPMAK İÇİN GİTTİM
İngiltere'ye giden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Daha çok ara transfer için geldim. Bir iki tane görüşmemiz var. Oyuncu satmaktan ziyade daha çok takıma takviye için geldim" dedi.
Yılbaşı tatilinden dönen Beşiktaş Başkan Fikret Orman, yeni transfer Domagoj Vida'nın imza töreninin ardından İngiltere'nin yolunu tuttu. Fikret Orman, transferden sorumlu yönetici Umut Güner'le birlikte Londra'ya gitti.
"TAKIMA TAKVİYE İÇİN GELDİM"
BeIN SPORTS'ta yayınlanan bir programa katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Daha çok ara transfer için geldim. Bir iki tane görüşmemiz var. Oyuncu satmaktan ziyade daha çok takıma takviye için geldim. Şu an bitmiş, yapılmış bir şey yok. Uğraşıyoruz. Bizde transfer günlük olarak hareket etmiyor." açıklaması yaptı.
SLIMANI VE GIROUD İÇİN NABIZ YOKLAYACAK
Gazete Habertürk'ün haberine göre; Orman'ın burada Cenk Tosun transferindeki son pazarlıkları yapıp durumu netleştireceği ve ardından yine Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin golcüsü İslam Slimani ve Arsenal'in yıldızı Giroud'u kiralamak için temaslarda bulunacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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