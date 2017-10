Beşiktaş Şilili yıldız Gary Medel'i kadrosuna kattı. Üç yıllık anlaşmaya imza atan Medel için düzenlenen imza töreninde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da yer aldı. Medel'in transferi hakkında konuşan Fikret Orman, Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'ya da göndermede bulundu.

"MELO'YA GÖRE DAHA EFENDİ"

Medel'i uzun süredir takip ettiklerini belirten Fikret Orman, "Kendisi de biz de çok istedik. Bugün de imzayı attık. Bu transferde payı olan oyuncumuz Medel ve kıymetli eşine hayırlı olsun diyorum. Transfer komitesine de teşekkür ediyorum" dedi. Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu Melo ile Medel'in lakaplarının aynı olduğuna dikkat çeken Fikret Orman, "Medel'in lakabı da pitbull ama Medel, Melo'ya göre daha efendi. '12 numarayı istiyorum.' dedi. Taraftarla ilişki de iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Transfer ile ilgili soruları da yanıtlayan Fikret Orman, şunları söyledi:

"SATIŞ YAPACAĞIZ"

"Beşiktaş'ta transfer bitmez. Bizim için enteresan şeyler olabilirse de olabilir. Orkan yatırım transferiydi. Gökhan Töre sakatlandığı için de Lens geldi. Ana hedefimiz üç transferdi. Takım kadrosu geniş ve oynamayan oyuncuları değerlendirmemiz lazım. Biraz satış yapacağız. Kadromuzda yabancı sayısı fazla ve forma şansı bulamayan oyuncuları kiralama ve satmamız lazım. Her mevkide de iki 11 çıkabilecek kadrosu var ama transfer her an her şey olabilir. Vida için nazik sorunuz için teşekkür ederim."

Kaynak: haberinburada