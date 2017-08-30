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Fikret Orman, Jose Sosa Transferine Üç Şartlı İzin Verdi

FİKRET ORMAN, JOSE SOSA TRANSFERİNE ÜÇ ŞARTLI İZİN VERDİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Sosa'nın takıma geri dönmek istemesi üzerine, "Bonservisini alıp gelir, özür diler ve teklifimizi kabul ederse transfere onay veririm." dedi.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 13:50
Puan Ver : Fikret Orman, Jose Sosa Transferine Üç Şartlı İzin Verdi(8/10)4

Tolgay Arslan'ın ayrılma ihtimaline karşı orta saha için isim arayışlarına başlayan Beşiktaş'a İtalya'dan mesaj geldi.

BAŞKAN ŞART KOŞTU

Serie A ekiplerinden AC Milan'da beklediği şansı bulamayan Arjantinli futbolcu yeniden siyah beyazlı ekipte oynamak istediğini belirtirken Başkan Fikret Orman olumlu görüş belirtti ancak şartlarını ortaya koydu.

"BONSERVİSİNİ AL, ÖZÜR DİLE, TEKLİFİ KABUL ET"

Terörü bahane ederek 2016-2017 sezonu başında Beşiktaş'tan ayrılarak Milan'a giden tecrübeli oyuncu için yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Orman "Bonservisini bedelsiz alıp gelir, özür diler ve bizim önereceğimiz şartları kabul ederse, transfere onay veririm" diyerek kestirip attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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