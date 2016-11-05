

Başkan Fikret Orman önderliğindeki yönetim, yıldız futbolcuyu devre arasında kadroya katmak için kolları sıvadı. ‘Töre operasyonunda' ilk hamle başkan Fikret Orman'dan geldi.







Haber Türk'ün haberine göre, Beşiktaş Başkanı Orman, bu ziyareti ‘ticarete' çevirdi ve Kartal'ın eski hocası Slaven Bilic'le yemekte bir araya geldi.







West Ham yönetiminin, özellikle son dönemde taraftarların gösterdiği tepki sonrası 24 yaşındaki yıldızı gözden çıkardığı öğrenilirken; Slaven Bilic'in de Töre'ye ayrılık kapısını açtığı belirtildi.



HEDEF BEDELSİZ ALMAK







Bilic, “Gökhan'dan çok şey bekliyorum ama olmadı. O yetenekli bir oyuncu. Şu an illa gitsin diye kesin bir kararım yok. Ama kendisi Beşiktaş'a dönmek isterse önünü kesmem izin veririm. Sonuçta onun kulübü Beşiktaş” diyerek transfere yeşil ışık yaktı.







Bu gelişmelerin ardından yönetimin, ocakta İngiliz kulübüyle resmi görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Kartal, kiralalık gönderdiği Töre'yi ilk olarak para vermeden kadrosuna katmaya çalışacak.







Yarım sezonluk paranın istenmesi halinde ise Kartal, West Ham'a cüzi bir miktar önerecek.