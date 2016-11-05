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fikret orman gökhan için bilic ile görüştü

FİKRET ORMAN GÖKHAN İÇİN BİLİC İLE GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, devre arasında geri almayı planladığı Gökhan Töre'nin son durumunu sormak için Bilic ile bir görüşme yaptı.

Tarih : 05 Kasım 2016, 10:31
Puan Ver : Fikret Orman Gökhan İçin Bilic İle Görüştü(10/10)8


Başkan Fikret Orman önderliğindeki yönetim, yıldız futbolcuyu devre arasında kadroya katmak için kolları sıvadı. ‘Töre operasyonunda' ilk hamle başkan Fikret Orman'dan geldi.



Haber Türk'ün haberine göre, Beşiktaş Başkanı Orman, bu ziyareti ‘ticarete' çevirdi ve Kartal'ın eski hocası Slaven Bilic'le yemekte bir araya geldi.



West Ham yönetiminin, özellikle son dönemde taraftarların gösterdiği tepki sonrası 24 yaşındaki yıldızı gözden çıkardığı öğrenilirken; Slaven Bilic'in de Töre'ye ayrılık kapısını açtığı belirtildi.

HEDEF BEDELSİZ ALMAK



Bilic, “Gökhan'dan çok şey bekliyorum ama olmadı. O yetenekli bir oyuncu. Şu an illa gitsin diye kesin bir kararım yok. Ama kendisi Beşiktaş'a dönmek isterse önünü kesmem izin veririm. Sonuçta onun kulübü Beşiktaş” diyerek transfere yeşil ışık yaktı.



Bu gelişmelerin ardından yönetimin, ocakta İngiliz kulübüyle resmi görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Kartal, kiralalık gönderdiği Töre'yi ilk olarak para vermeden kadrosuna katmaya çalışacak.



Yarım sezonluk paranın istenmesi halinde ise Kartal, West Ham'a cüzi bir miktar önerecek.








Etiketler: Fikret  Orman  Gökhan  İçin  Bilic  İle  Görüştü    haber

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