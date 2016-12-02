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fikret orman fenerium'da!

FİKRET ORMAN FENERİUM'DA!

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde Kartal Yuvası'nın açılışına katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, ara transfer düşündüklerini söyledi.

Tarih : 02 Aralık 2016, 17:05
Puan Ver : Fikret Orman Fenerium'da!(7/10)9


xYarın oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde kazanmak istediklerini belirten Orman, "Herkes kazanmak istiyor. Fenerbahçe kazanmak istiyor, bizde kazanmak istiyoruz. Artık sahada oyuncular söyleyecekler" diye konuştu.



Orman, açılış sırasında Fenerium Mağazası'na da uğrayarak çalışanlara, "Hayırlı işler" dedi.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki Orion AVM'de Kartal Yuvası'nın açılışına gerçekleştirdi. AVM'ye gelişinde siyah-beyazlı taraftarların büyük sevgi gösterileri karşılanan Orman, zaman zaman izdihama neden oldu.



Orman ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, bir birleriyle yarıştı. Orman, AMV girişinde bulunan Fenerium Mağazası'na uğrayarak, çalışanlara "Hayırlı işler" dedi. AVM'deki Kartal Yuvası'nın açılışını Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile birlikte gerçekleştiren Orman, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Fikret  Orman  Fenerium  Da    haber

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