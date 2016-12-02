

xYarın oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde kazanmak istediklerini belirten Orman, "Herkes kazanmak istiyor. Fenerbahçe kazanmak istiyor, bizde kazanmak istiyoruz. Artık sahada oyuncular söyleyecekler" diye konuştu.







Orman, açılış sırasında Fenerium Mağazası'na da uğrayarak çalışanlara, "Hayırlı işler" dedi.







Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki Orion AVM'de Kartal Yuvası'nın açılışına gerçekleştirdi. AVM'ye gelişinde siyah-beyazlı taraftarların büyük sevgi gösterileri karşılanan Orman, zaman zaman izdihama neden oldu.







Orman ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, bir birleriyle yarıştı. Orman, AMV girişinde bulunan Fenerium Mağazası'na uğrayarak, çalışanlara "Hayırlı işler" dedi. AVM'deki Kartal Yuvası'nın açılışını Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile birlikte gerçekleştiren Orman, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.







kaynak:hürriyet