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fikret orman, dursun özbek'i zor durumda bıraktı

FİKRET ORMAN, DURSUN ÖZBEK'İ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Süper Kupa finalinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Dursun Özbek'i zor durumda bıraktığını söyledi.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 14:55
Puan Ver : Fikret Orman, Dursun Özbek'i Zor Durumda Bıraktı(0/10)


Galatasaray yöneticisi ve futbolun patronlarından Levent Nazifoğlu, "Atletico Madrid, Türkiye'ye gelmek istemedi, bizi İspanya'ya davet ettiler. Fernando Muslera uzun yıllar bizimle devam edecek, belki de Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en iyi kalecisi" açıklamasıdna bulundu.



"Fikret Orman, Dursun Özbek'i zor durumda bıraktı"



Beşiktaş'la oynanan ve kazanılan Süper Kupa finali ile ilgili de konuşan Nazifoğlu, "Fikret Orman'a serzenişte bulunmak istiyorum. Seyircisine şirin görünmek için Başkan Dursun Özbek'i zor durumda bıraktı. Demirören'in haberi yoktu. Sonradan da çok üzüldüğünü biliyorum. Koreografide Galatasaray arması da olsun isterdik. Beşiktaş maçındaki olayları mantığım almıyor, bu bilerek mi yaptırıldı, bilemiyorum. Galatasaray taraftarının statta böyle şeyler yapabileceğine, takıma zarar vereceğine inanmıyorum" dedi.








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