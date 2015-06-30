

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, transfer sezonunu hatasız geçmeye çalıştıklarını söyledi.



Orman, basın mensupları ve dizi oyuncularına bir restoranda verdiği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, transfer döneminde ketum davranmaya çalıştıklarını belirterek, "Bir işin olmasını istemiyorsanız, söylemeniz lazım. Bir sonraki sezonla alakalı çalışmalara bile şimdiden başlıyoruz. Son senelerde az hata yapıyoruz. Bu sene de inşallah hatasız geçeceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.



Beşiktaş'ın bütün yatırımlarının hızla sürdüğünü kaydeden Fikret Orman, sosyal tesislerle beraber bir yatırım hamlesi içinde olduklarını dile getirdi.



İftar yemeği vesilesiyle uzun zamandır bir arada olamadıkları dostlarla buluşma fırsatı bulduklarını anlatan Orman, "Ben ve arkadaşlarım günde ortalama 18 saat çalışıyoruz. Benim açımdan 20 saati bulduğu oluyor. Bu yemekle dostlarla bir araya geldik, beraber olmak istediğimiz dostlarımızı gördük" ifadelerini kullandı.



Fikret Orman, daha sonra basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında da Ersan Adem Gülüm'ün Çin'e transferinin şu aşamada zor gözüktüğünü vurguladı.



Orman'ın iftar yemeğinde gazeteciler, dizi oyuncularının yanı sıra kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Hakan Özköse, Erdal Torunoğulları ve Yalçın Kaya Yılmaz da yer aldı.