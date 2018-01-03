Yılbaşı tatilinden dönen Beşiktaş Başkan Fikret Orman, yeni transfer Domagoj Vida'nın imza töreninin ardından İngiltere'nin yolunu tuttu. Fikret Orman, transferden sorumlu yönetici Umut Güner'le birlikte Londra'ya gitti.ISLAM SLIMANI İÇİN TEMASLARDA BULUNACAK

Habertürk'ün haberine göre; Orman'ın burada Cenk Tosun transferindeki son pazarlıkları yapıp durumu netleştireceği ve ardından yine Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin golcüsü İslam Slimani'yi kiralamak için temaslarda bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada