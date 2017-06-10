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fikret orman: burak yılmaz'a sıcak bakarım

FİKRET ORMAN: BURAK YILMAZ'A SICAK BAKARIM

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde merak edilenleri açıkladı

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:26
Puan Ver : Fikret Orman: Burak Yılmaz'a Sıcak Bakarım(10/10)12


MARCELO: Lyon'dan teklif var. Sözleşmesini 3+1 yıl yeni uzattık. Kaliteli ve karakterli. Kovsan gitmez ama gitmek isterse bir yol buluruz.

ABOUBAKAR: Bitmiş bir şey yok. Hala uğraşıyoruz. Kalması hayırlısıysa olsun.

TOLGAY ARSLAN: Sakatlık yaşadı, hırslı olduğu için bir an önce dönmek istiyor. Sözleşmesini uzatmak istiyoruz.

NAVAS: Anlaştığımız doğru değil. Dudu iyi bir oyuncu, Mangala da.

VİDA: (Tornavida esprisi yapıyor) Ne zaman olur bilemem.

MANDZUKİC: İsteyip de alamadığım oyunculardandır. Devre arasında çok istedik. Sahanın her yerinde oynuyor.

BURAK YILMAZ: Bir transfer girişimimiz olmadı. Ama olsa sıcak bakarım. Şenol Güneş'le de bu konuda bir konuşma yapmadık.

MİTROVİC: Mitrovic'in maaşı düşük. Ekibimizin beğendiği bir oyuncu. Ya takımda kalır ya da satarız, kiralamayı düşünmüyoruz.

OĞUZHAN: Satmayacağız.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fikret  Orman  Burak  Yılmaz  A  Sıcak  Bakarım    haber

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