FİKRET ORMAN: BU CAMİA İTE, KÖPEĞE PRİM VERMEYECEKTİR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bombalı saldırının yapıldığı yeri ziyaret etti.
Bombalı saldırının yapıldığı yeri ziyaret eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Alçakça düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Vefa Karakurdu ve Tunç Uncu kardeşlerimizi kaybetmiş olmaktan derin üzüntü içerisindeyiz. Herkes şunu bilsin; bu camia ite, köpeğe prim vermeyecektir" dedi.
Orman ayrıca, "Çarşamba günü stadımızda oynayacağız. Renk ayrımı yapmadan bütün sporseverleri Vodafone Arena'ya bekliyoruz. Bu maç için kombineleri iptal ediyoruz. Herkes parasıyla gelecek. Gelirleri de şehit ailelerine bağışlayacağız. Taviz vermiyoruz. Bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, saldırının yapıldığı yere karanfil bıraktı.
kaynak:fanatik
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