FİKRET ORMAN: AVRUPA'DAKİ DEPLASMAN MAÇLARINA SEYİRCİ GÖTÜRMEYECEĞİZ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ceza alabilecekleri sebebiyle, "Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki maçlara taraftarlarımızı götürmeyeceğiz. Buna mecburuz, bu riski alamayız." dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, divan kurulunda yaptığı açıklamada Avrupa'daki deplasman maçlarına seyirci götürülmeyeceğini açıkladı.
"AVRUPA MAÇLARINDA SEYİRCİ OLMAYACAK"
Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısında konuşan Orman, "UEFA ile yaptığım görüşmede Avrupa'daki maçlarda vatandaşlarımızın yapacaklarından sorumlu olmadığımızı söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki maçlara taraftarlarımızı götürmeyeceğiz. Buna mecburuz. Bu riski alamayız. Buradan ilan ediyorum, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız da lütfen deplasman maçlarımıza gelmeyin." dedi.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş'ın geçen sezon Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon deplasmanında oynadığı maçta iki takım taraftarları arasında olaylar çıkmış, iki takım taraftarları arasında yaralananlar olmuştu. Bunun ardından UEFA, iki takımı da disipline sevk etmiş ve bir kez daha olayların tekrarlanması halinde 1 yıl UEFA'dan men edileceğini açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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