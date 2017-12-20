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Fikret Orman, Arda Turan dedikodularına son noktayı koydu

FİKRET ORMAN, ARDA TURAN DEDİKODULARINA SON NOKTAYI KOYDU

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, ismi siyah-beyazlı kulüple anılan Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ı çok beğendiğini ancak transferinin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Tarih : 20 Aralık 2017, 05:50
Puan Ver : Fikret Orman, Arda Turan Dedikodularına Son Noktayı Koydu(6/10)2

Denizli'ye gelerek kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası'nın açılışını yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, ismi siyah-beyazlı kulüple anılan Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ı çok beğendiğini ancak transferinin gündemlerinde olmadığını söyledi.

TARAFTARIN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILANDI

Denizli'de taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Orman, izdiham nedeniyle mağazaya güçlükle gelebildi. Çok sayıda taraftar, Başkan Orman'ı coşku içinde, meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Orman, Kartal Yuvası'nın açılışını Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve yöneticilerle birlikte yaptı.Orman, açılış sonrası taraftarın yanına giderek, fotoğraf çektirdi. Daha sonra mağazayı gezen Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ege'ye yaptığı ziyaretlerde Muğla ve Aydın'da coşkulu bir taraftarla karşılandığını söyleyen Fikret Orman, Denizli'de daha kalabalık bir taraftar gördüğünü belirterek, "Güzel bir mağaza olmuş, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Beşiktaş'a yakışan bir yer olmuş. Taraftarımızın bana olan ilgisi mutluluk verici ancak üzüntüm hepsiyle fotoğraf çektirememek oldu. İzdiham vardı. Denizli, Muğla ve Aydın'dan daha kalabalık" dedi.

"ARDA TURAN GÜNDEMİMİZDE YOK"

Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ın adının Beşiktaş'la anılmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Orman, "Arda, çok sevdiğimiz bir çocuk. Türk sporunun önemli bir oyuncusu. Bizi yurt dışında gayet iyi temsil eden bir kardeşimiz, ancak Beşiktaş'ın gündeminde yok. Ama Arda'yla alakalı fikirlerimi pozitif anlamda anlatmak istiyorum ki, bu gibi oyuncularımızı kazanmamız lazım. Onunla alakalı devamlı olarak tabiri caizse linç kampanyası yapılmak isteniyor, ona da karşıyım. Böyle değerli oyuncularımızı kazanmalıyız. Sevdiğim bir oyuncu ama Beşiktaş'ın şu anki gündeminde yok" dedi. "CENK TOSUN TAKIMDA KALACAK"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ara transfer öncesi ismi Avrupa kulüpleriyle anılan takımın yıldız golcüsü Cenk Tosun'un bu sene takımdan ayrılmasını düşünmediklerini belirtti.

Orman, "Cenk Tosun ile alakalı ben ve yönetim kurulu üyelerimle açıklamalarda bulunduk. Bu sene takımdan ayrılmasını düşünmüyoruz. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Beşiktaş'a gelmiş resmi bir yazı da yok. Bunlar rivayet olarak konuşuluyor. Beşiktaşlı oyuncular kıymetli oyuncular, hepsine teklif gelir, bundan doğal bir şey yok" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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