FİKRET ORMAN, 5,5 MİLYON EURO VERDİĞİ LENS'E MORAL DEPOLADI
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, toplam 5,5 milyon euroya transfer ettikleri Lens'e "Sana güvenmesem, bonservisine bu paraları ödemezdim. Fırsatları iyi değerlendir" dedi.
Beşiktaş, kupadaki Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'nın yokluğunda Jeremain Lens'e sarıldı. Önceki akşam idmanı ziyaret edip, futbolculara moral veren başkan Fikret Orman da Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Hollandalı yıldızla birebir özel bir görüşme yaptı.
"SENİNLE YOLUMUZ UZUN"
Tecrübeli futbolcuya güvenini dile getiren Orman, "Sen özel bir oyuncusun. Öyle olmasan bonservisine bu kadar bedel ödemezdim. Bu sana olan inancımızı gösteriyor. Futbol hatalar oyunu. Herkes gibi sen de hata yapabilirsin. Eğer kaçırdığın gollere üzülüyorsan, Trabzonspor maçı başta olmak üzere önünde çok önemli fırsatlar var. Artık takıma alıştın ve oyunun bir parçasısın. Seninle uzun bir sözleşme yaptık, bu yolu birlikte yürüyeceğiz" dedi. Başkana sözlerinden dolayı teşekkür eden Lens ise "Sizi, hocamı ve taraftarlarımızı mahcup etmemek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" karşılığını verdi.
TOPLAM MALİYET 5,5 MİLYON EURO
Beşiktaş, Lens'in bonservisi için Sunderland'e toplam 5,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Fikret Orman, oyuncuya güvenini anlatırken kendisi için harcanan parayı hatırlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan Ve Macron'dan Telefonda Suriye Zirvesi: Mutabık Kaldılar!
- Bm Çuvalları Esad'ın Katlettiği Çocukların Kefeni Oldu!
- Yer Yerinden Oynayacak! Meteorolojiden 5 İle Fırtına Uyarısı
- 'abdestsiz Sokağa Çıkmayın' Diye Tehdit Etmişti, Serbest Kaldı!
- Barzani Yeniden Sahaya Çıktı: Bağdat'a Cevap Vermenin Vakti Geldi!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dünyanın En Korkunç Hapishanesiydi, Bugün Turist Akınına Uğruyor
- İsrail Uçakları Zehir Saçtı! Amaçları Sınırı Gözetlemek
- Eşinin Çığlıklarına Koştu, Karlara Gömülen Adamı Elleriyle Kazarak Kurtardı
- Kocasının Metresini Saçından Tutup Sokak Ortasında Böyle Dövdü
- Tek Boynuzla Doğan Bebek, Tıp Tarihine Geçti
Bu Haberle İlgili Yorumlar