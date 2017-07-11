Hayatını kaybeden Türk sinemasının duayen ismi Fikret Hakan, yıllar önce verdiği röportajda evliliklerini anlatmıştı. Gençlere de tavsiyelerde bulunan Hakan, "Kafalarına biryantin süreceklerine hayatlarındaki insanın kıymetini bilsinler" demişti. Şimdi usta oyuncunun bu sözlerini hatırlayan herkeste acı bir gülümseme kaldı.

"3 YANLIŞ EVLİLİKTEN SONRA AYI YAVRUSU GİBİ YERE DÜŞTÜM"

Evliliklerine değinen usta oyuncu Fikret Hakan, "Çok büyük laflar ettim. 1958 yılında sevgilimden ayrıldığım zaman hata bendeydi. O dönem şımarık biri olmuştum. Askerlik dönüşü Türkiye'nin en güzel evliliğini yapacağımı düşünüyordum. Yukarıdan dediler ki 'Sen git askere gel göreceksin' (gülüyor)... Üç kere üst üstte yanlış evlilik yaşadım. Ayı yavrusu gibi yere düştüm. Bir daha hayatta büyük lokma ye, büyük laf söyleme dedim. Evlilik bizim gibi insanlar için nasırlaşmış bir konu... Evlilik, nasırlı bir deri gibi" benzetmesi yaparak yaşadığı pişmanlığı ifade etmişti.

FİKRET HAKAN: HAYATINIZA GİRECEK KADININ KIYMETİNİ BİLİN

Evliliklerinden sonra yaşadığı pişmanlıkları dile getiren Fikret Hakan, gençlere de tavsiyelerde bulunmuştu. Hakan'ın tavsiyesi şöyleydi: "Bütün genç meslektaşlarıma ders olsun, hayatlarına girecek kadının kıymetini bilsinler. Eğer ben hayatıma giren kadınlardan birinin değerini bilseydim olduğum yerden daha üstün yerlerde olurdum. O yüzden genç arkadaşlar saçlarına biryantin sürmeyi bıraksınlar. Hayatlarının insanını bulduklarında kıymetini bilsinler. Çünkü her şeyi yakalayabilirsiniz. Ama iyi bir kadına sahip olamazsınız."

Kaynak: haberinburada