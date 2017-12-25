FİKRET BAŞKAN UNUTULMAYACAK BOMBAYI PATLATIYOR
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Fikret Orman 'Cenk'i iyi paraya satarsam, Ibrahimovic'i getireceğim.' demiş." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Cenk'in satılması durumunda Zlatan Ibrahimovic'i kadroya katmak istediği iddia edildi.
A Spor'da konu hakkında açıklama yapan Erman Toroğlu, "Fikret Orman demiş ki, Cenk'i iyi paraya satarsam, Ibrahimovic'i getireceğim. Bunun geldiği yer, iyi bir yer. Gaz mı, balon mu, bilemem" ifadelerini kullandı.
6 MAÇTA 1 GOL
Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve sakatlıktan yeni kurtulan 36 yaşındaki Ibrahimovic, bu sezon 6 maçta 1 gol attı.
Kaynak: haberinburada
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