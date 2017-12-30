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Fıkra değil gerçek! Hiç geçmediği köprü yüzünden icralık oldu

FIKRA DEĞİL GERÇEK! HİÇ GEÇMEDİĞİ KÖPRÜ YÜZÜNDEN İCRALIK OLDU

Antalya'da emekli vatandaş, hiç gitmediği İstanbul'da 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 21 kez otomobiliyle geçiş yaptığı gerekçesiyle icralık oldu.

Tarih : 30 Aralık 2017, 18:20
Puan Ver : Fıkra Değil Gerçek! Hiç Geçmediği Köprü Yüzünden İcralık Oldu(5/10)1

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan emekli 6 çocuk babası 70 yaşındaki Hayri Karakuş, 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 08 Eylül 2016 ve 31 Ekim 2017 tarihleri arasında kaçak geçiş yaptığı gerekçesi ile ceza yedi. Durumdan haberi olmayan Karakuş, icralık oldu. Yaklaşık beş gün önce evine İstanbul 3. İcra Dairesi'nden 955 liralık ödeme emriyle şaşkına dönen Karakuş, hiç gitmeden ceza yiyip icralık olduğu belge karşısında şok oldu. İstanbul'a değil otomobiliyle diğer ulaşım araçlarıyla da dahil hiç gitmediğini dile getiren Karakuş, ceza yazılan aracın plakasının kendi aracının plakasının olmadığını belirterek, yanlışın düzeltilmesini istedi.

"16 YILDIR HİÇBİR İLE GİTMEDİM"

Emekli olmasına rağmen bir işletmede çaycılık yapan Hayri Karakuş, ekmeğinin peşinden 16 yıl önce ailesiyle Antalya'ya taşındığını ve başka bir ile gitmediğini söyledi.

İyi kötü bir ayağını yerden kesen bir otomobilinin olduğunu dile getiren Karakuş, "Ondan da başıma bir iş geldi. Ben arabamla hiçbir yere gitmedim. Bana bu belge İstanbul'dan icradan gelmiş. İstanbul'a 21 kez kaçak gidip gelmişim. Gitmiş gitmiş gelmişik, hırsızlık etmişik. Ama İstanbul'la bir alakam yoktur. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

"PLAKALARIN SADECE 27 BÖLÜMÜ DOĞRU"

Hiç gitmediği bir kentten otomobilinin plakasına 955 TL geçiş ücreti çıkarıldığını kaydeden Hayri Karakuş, "Bunların merhameti vicdanı yok. Vicdansızlar, Allah'tan korkuları yok. Ceza yazılan plaka benim değil, sadece 27 numarası tutuyor. Köprüye herhalde beni ortak etmişler. Rüyamızda uçtuk gittik sanırım. Gitmeden ortak olmuşum. Parayı almadan icralık olmuşum. Her şey rüyamda olmuş sanırım. Hakkımı savunmak için avukata başvuru yaptım" diye konuştu.

"GEÇTİYSEM İSPATLASINLAR"

Otomobilini fazla kullanmadığını, genelde motosiklete bindiğini ifade eden Karakuş, "Emekli 70 yaşında bir adamım, benim İstanbul'da ne işim var. Doğru yolu bulduk da dolambacımız mı kaldı. Haksızlık var. Arabamı da satmam dül dül bu. Cezayı gördüğümde beynim döndü. Huzurum kaçtı. Bu parayı da ödemem. Köprüden geçtiysem ispat etsinler, plaka bile tutmuyor" ifadelerine yer verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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