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Fikirtepe'de İşkence Evi! Ütüyle İşkence Gören İranlı Rehineler Operasyonla Kurtarıldı

FİKİRTEPE'DE İŞKENCE EVİ! ÜTÜYLE İŞKENCE GÖREN İRANLI REHİNELER OPERASYONLA KURTARILDI

İngiltere'ye gitmek için yardım istedikleri Afgan gasp çetesi tarafından kaçırılan bıçakla, silahla, ütüyle işkence gören İranlı rehineler operasyonla kurtarıldı. Operasyon anbean görüntülendi.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 14:10
Puan Ver : Fikirtepe'de İşkence Evi! Ütüyle İşkence Gören İranlı Rehineler Operasyonla Kurtarıldı(9/10)5

İran'dan gelen ve İngiltere'ye gitme planları yapan İran uyruklu 3 genci kaçırarak 37 gün boyunca Fikirtepe'de bir evde zorla tutan, kızgın ütüyle işkence yapan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Vücutlarına ütü basılarak yada bıçakla kesilerek işkence yapılan 3 genç perişan bir halde kurtarıldı.

AİLELERİ PARA VERİP KURTARAMAYINCA POLİSE HABER VERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başvuran Elyas Muhammet K.(29), İstanbul'a gelen yeğenlerinin kaçırıldığını, işkence görüntülerini kendilerine atan şüphelilerin kendilerinden fidye istediğini söyledi. Poliste ifade veren Elyas Muhammet K., "Yeğenlerim İran'dan İngiltere'ye giderek üniversite okumak istiyorlardı. Ancak vize alamayınca Farmaz adında biriyle irtibata geçtik. Bize bu işi halledebileceğini söyledi. Ona 35 bin Euro para verip, çocukları 15 Haziran'da Türkiye'ye gönderdik. Onları karşılayıp Taksim'de bir otele yerleştirdikler. Ancak 23 Haziran tarihinden itibaren onlardan bir haber alamaz olduk. Daha sonra işkence edilirken görüntülerini çekip bize attıklar ve para istemeye başladılar. Önce 75 bin lira paraylı İran'da bir sarrafa yatırdık. Ancak çocuklar yine serbest bırakılmayınca polise gelmeye karar verdik." dedi.

CANLI YAYINDA İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ İZLETMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kayıp gençleri bulmak için harekete geçti. Şüphelilerin internet üzerinden bir programla kaçırdıkları kişilerin aileleriyle görüştükleri ve onlara canlı işkence görüntüleri izlettirdikleri öğrenildi.

POLİS EV KAPILARINI DİNLEYEREK KAÇIRILAN GENÇLERİ BULDU

Gasp Büro Amirliği, Rehine, Kurtarma ve Müzakere timleri yaptıkları araştırmada şüphelilerin kaçırdıkları kişileri Fikirtepe'de kentsel dönüşüm için boşaltılan bir binada tutulduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon bu bölgeye kaydırıldı. Polis hangi ev olduğunu tespit etmek için gece yarısı bölgeye gelerek kapılarda dinleme yaptı. Sonunda bir binanın bodrum katından bazı inleme sesleri geldiği duyuldu.

ŞOK BASKIN YAPILDI

Polis kapıyı çaldığında içerden gelen imdat çığlıkları üzerine ani bir baskın yapıldı. İçeri giren ekipler kaçırılan Sayed Saffar M.(29), Sayed Safar M.(27) ile Javad İbrahim F.(25) perişan bir halde buldu. Fidyeciler Afgan uyruklu Elyas Muhammet K.(29) ile Rahim Salman P.(45) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir adet tabanca ele geçirildi.

GENÇLERE KIZGIN ÜTÜYLE İŞKENCE YAPMIŞLAR

Kaçırıldıktan ve 37 gün rehin tutulduktan sonra kurtarılan gençler hastaneye kaldırıldı. İran uyruklu gençlerin vücutlarında bıçak yaraları bulunduğu ayrıca şüpheliler tarafından sıcak ütü bastırılarak işkence yapıldığı tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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