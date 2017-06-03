FİKİR ÜRETENE BANKA DESTEĞİ VERİLECEK
Kalkınma Bankası ile ilgili yapılan çalışmaya göre teşvik verilen alanlar genişletilecek. Fikir üretene banka desteği verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda bakanlar 6 aylık eylem planında yer alacak projelerini hazırlamaya başladı.
Bu kapsamda Kalkınma Bankası'nın yeniden yapılandırılması, bankanın fikirlere de destek vermesi planlanıyor. Kalkınma Bankası'nın daha aktif çalışmasına dönük hükümette bir süredir devam eden çalışmalar bulunuyor.
6 aylık eylem planı çerçevesinde bu konunun da değerlendirilmesi gündemde. Kalkınma Bankası ile ilgili yapılan çalışmaya göre teşvik verilen alanlar genişletilecek. Şu anda sadece belli alanlar için teşvik veren kurumun yatırımda daha fazla söz sahibi olması sağlanacak.
kaynak:haber7
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