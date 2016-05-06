

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen vekiller arasında yer alan Ak Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, görüşme sonrası Habertürk TV'de katıldığı programda gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Partideki yeni dönem için “yumuşak geçiş” ifadesini kullanan Ünal, özetle şunları söyledi:







“Diğer partilerde göremeyeceğiniz bir değişim sürecini yaşıyoruz. Biz 21 ay boyunca hiçbir şeyi konuşmadık. Sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki meseleler konuşulmaz. Aile içindeki mahrem konular ama çok kolay geçmiş bir süre değildi. Sütliman bir süreç yaşamadık.







‘Yumuşak geçiş oldu'



Sayın Başbakanımız da ifade etti, Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Güçlü cumhurbaşkanı, güçlü başbakan' demişti. Ama böyle olduğu zaman Türkiye'nin iyi idare edilmediğini gördük. Güçlü cumhurbaşkanı ve güçlü başbakanın iyi sonuçlar doğurmadığını gördük. Cumhurbaşkanı ve başbakan ilişkileri hep sorunluydu. Birbirlerini çok iyi tanıyan iki isim buna rağmen görüş ayrılıkları ortaya koydu. Çok yumuşak bir geçiş gerçekleşti. Bu süreç Cumhurbaşkanımız tarafından yönetilmiş bir süreç değildir.”



“Bundan sonra gelecek başbakanın profili daha düşük olacak” diyen Ünal, Erdoğan'ın daha etkin olacağını belirterek, “Fiili olarak oluşan durum bundan sonra da devam edecek. Türkiye açısından daha sağlıklı olacak” diye konuştu.