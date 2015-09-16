

Yüksekdağ'ın konuşmasından satırbaşları...







Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendiren Yüksekdağ, HDP heyetinin Kandil'e çıktığı yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, "Israrlı bir şekilde soruluyor, Kandil'e gitmedik. Bunun ısrarla sorulması, aslında bir ihtiyacın dışa vurumu".dedi.







"KANDİL'LE SİYASİ KÖPRÜ KURMAMIZ LAZIM"







Figen Yüksekdağ, konuşmasının devamında Kandil ile görüşmelerin gerçekleşmesi gerektiğini ve Kandil ile siyasi bir köprünün kurulması gerektiğini söyledi.







Bir arada yaşama koşulları tüketiliyor. Türkiye'nin geleceği, bu iktidar hırsından gözü kararmışlara mı emanet edilecek? Federal Kürdistan Bölgesi'ndeki Süleymaniye ve Hevler'de, açılışı yapılan HDP temsilciliklerinin çalışma planını ele aldık.







Türkiye, uzun bir dönemden bu yana barışını elde etmek için mücadele veriyor. Türkiye halkları barış istiyor.