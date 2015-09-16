O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Figen Yüksekdağ'dan flaş Kandil açıklaması!

FİGEN YÜKSEKDAĞ'DAN FLAŞ KANDİL AÇIKLAMASI!

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Ankara'daki genel merkezde önemli açıklamalar yaptı. HDP heyetinin Kandil'e çıktığının gerçek dışı olduğunu söyleyen Yüksekdağ, "Bunun ısrarla sorulması, aslında bir ihtiyacın dışa vurumu" dedi.

Tarih : 16 Eylül 2015, 15:19
Puan Ver : Figen Yüksekdağ'dan Flaş Kandil Açıklaması!(7/10)7


Yüksekdağ'ın konuşmasından satırbaşları...



Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendiren Yüksekdağ, HDP heyetinin Kandil'e çıktığı yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, "Israrlı bir şekilde soruluyor, Kandil'e gitmedik. Bunun ısrarla sorulması, aslında bir ihtiyacın dışa vurumu".dedi.



"KANDİL'LE SİYASİ KÖPRÜ KURMAMIZ LAZIM"



Figen Yüksekdağ, konuşmasının devamında Kandil ile görüşmelerin gerçekleşmesi gerektiğini ve Kandil ile siyasi bir köprünün kurulması gerektiğini söyledi.



Bir arada yaşama koşulları tüketiliyor. Türkiye'nin geleceği, bu iktidar hırsından gözü kararmışlara mı emanet edilecek? Federal Kürdistan Bölgesi'ndeki Süleymaniye ve Hevler'de, açılışı yapılan HDP temsilciliklerinin çalışma planını ele aldık.



Türkiye, uzun bir dönemden bu yana barışını elde etmek için mücadele veriyor. Türkiye halkları barış istiyor.








Etiketler: Figen  Yüksekdağ  Dan  Flaş  Kandil  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER