Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

figen yüksekdağ'a 7.5 yıl hapis istemi

FİGEN YÜKSEKDAĞ'A 7.5 YIL HAPİS İSTEMİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tarih : 28 Mart 2017, 14:32
Puan Ver : Figen Yüksekdağ'a 7.5 Yıl Hapis İstemi(10/10)11


Van Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği ile parti üyeliği düşürülen Yüksekdağ'ın, 8 Nisan'da kentte katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.



Hazırlanan iddianame, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, Yüksekdağ'ın programda yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerle "terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı" belirtilerek, 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Figen  Yüksekdağ  A  75  Yıl  Hapis  İstemi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER