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FİGEN YÜKSEKDAĞ: 'SÖYLEDİĞİM SÖZLERİN ARKASINDAYIM'


FİGEN YÜKSEKDAĞ: 'SÖYLEDİĞİM SÖZLERİN ARKASINDAYIM'
Tarih : 31 Temmuz 2015, 14:28
Puan Ver : Figen Yüksekdağ: 'söylediğim Sözlerin Arkasındayım'(8/10)8


“Söylediğim sözlerin arkasındayım. Söylediğim sözlerde yanlış hiçbir şey yoktu. Yanlış olan sözlerimin çarpıtılmasıydı. 



Ben o gün, “Biz sırtımızı PYD'ye YPG'ye YPJ'ye dayıyoruz” dedim.  Ne demek bu,  IŞİD'e karşı mücadele eden bir güce yaslıyoruz.  Bu, teröre sırtını yaslamak değildir. Bir barbarlığa karşı mücadeleden halk iradesine yaslamak demektir.



Gelin siz de PYD'ye sırıtınız yaslayın dedim.  Ama bu sözlerimi söylemiyorlar.  Sırtınızı IŞİD'e yaslamayın.



Bugün de aynı şeyi söylüyorum,  siyasi iktidar sırtını Rojava'ya, Kobani'ye yaslasın.  Bizlerin güvendiği kadar güvensin.  Oranın halkları hiçbir zaman Türkiye'nin düşmanı olmadı.



Hakkımda açılan soruşturma dokunulmazlık konusunun bizim nezdimizde değeri  yoktur, hükümsüzdür.  Meşru olmayan geçici bir hükümet döneminde alınıyor bu karar o yüzden hükümsüzdür.



Daha önce partilerimiz, kapatıldı dokunulmazlıklar kaldırıldı, biz çok şükür çok daha güçlü geldik.“








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