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figen yüksekdağ hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

FİGEN YÜKSEKDAĞ HAKKINDA 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mersin'deki konuşmaları nedeniyle hakkında dava açılan Yüksekdağ'ın yargılanmasına devam edildi.

Tarih : 23 Mart 2017, 13:28
Puan Ver : Figen Yüksekdağ Hakkında 10 Yıla Kadar Hapis İstemi(6/10)5


Mersin'deki konuşmaları nedeniyle hakkında dava açılan Yüksekdağ'ın yargılanmasına devam edildi.



Savcı mütalaasında, Yüksekdağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 8 yıla, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak" suçundan da 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, Mersin'deki konuşmaları nedeniyle yargılandığı davada 10 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.



Terör soruşturması kapsamında Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Yüksekdağ, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak" suçlamalarıyla yargılandığı duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava ile bu davanın birleştirilmesi talebinin dosyalarda yapılan incelemenin ardından reddedildiğini bildirdi.



Yüksekdağ da bir önceki duruşmanın çözüm tutanaklarının ilk 2 sayfasının kendisine ulaştırılmadığını belirterek, bu nedenle savunma için ek süre talep etti.



 



kaynak:milliyet








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