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figen yüksekdağ hakim karşısında

FİGEN YÜKSEKDAĞ HAKİM KARŞISINDA

Figen Yüksekdağ hakim karşısındaFigen Yüksekdağ hakim karşısındaHDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 'terör örgütü propagandasın yapmak' suçlamasıyla hakkında açılan davada, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Tarih : 13 Nisan 2017, 15:35
Puan Ver : Figen Yüksekdağ Hakim Karşısında(8/10)7


Figen Yüksekdağ hakim karşısında



HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 'terör örgütü propagandasın yapmak' suçlamasıyla hakkında açılan davada, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Yüksekdağ'ın duruşmasını, aralarında Avrupa Sosyalist Partisi Kadın Örgütü Başkanı Zita Gurmai, Dünya Kadın Konferansı üyesi Annedore Wilheim, İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Anders Österberg'in de bulunduğu çok sayıda Avrupalı parlamenter izledi.



Figen Yüksekdağ'ın, Almanya'nın Köln kentinde yaptığı bir söyleşide sarf ettiği ve bir Alman gazetesinde yer aldığı iddia edilen, "Biz parlamento seçimlerinde yüzde 13 oy aldık. İki aylık seçim kampanyalarında 7 HDP'li öldürüldü. Şu ana kadar failler yargı önüne çıkartılmadı. Öldürülen kişiler ellerine silah alarak PKK ile birlikte savaşmış kişiler değiller. PKK bir özgürlük hareketidir. Aynı zamanda eşitlik ve demokrasi mücadelesi veren bir örgüttür. Biz PKK'nın bu hedeflere ulaşmak için başvurduğu yöntemi onaylamıyoruz. Ancak şunu kabul etmeliyiz ki, uyguladığı program terör değildir" sözleri nedeniyle, hakkında Ankara 13. Ağır Cezam Mahkemesi'nde, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Figen  Yüksekdağ  Hakim  Karşısında    haber

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