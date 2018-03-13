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FIFA'dan, Yunanistan Futbol Federasyonuna sert uyarı

FIFA'DAN, YUNANİSTAN FUTBOL FEDERASYONUNA SERT UYARI

FIFA, PAOK-AEK Atina maçında çıkan olaylar nedeniyle Yunanistan Futbol Federasyonuna uyarıda bulundu ve Yunan takımlarının uluslararası yarışmalardan men edilebileciğini bildirdi.

Tarih : 13 Mart 2018, 01:30
Puan Ver : Fıfa'dan, Yunanistan Futbol Federasyonuna Sert Uyarı(6/10)2

Yunanistan futboluna bir şok daha! PAOK-AEK Atina maçının yarıda kalmasının yankıları sürüyor.

FIFA, PAOK Başkanı Savvides'in AEK maçında sahaya silahla girmesi ve taraftarların sahaya dalmasının ardından önemli bir uyarıda bulundu.

TÜM MÜSABAKALARDAN MEN EDİLEBİLİR

FIFA'nın, her türlü şiddetin ortadan kaldırılması yönünde uyardığı ve aksi taktirde Yunanistan'ın tüm uluslararası müsabakalardan men edilebileceği yönünde bilgilendirdiği belirtildi.

Ayrıca FIFA'nın, Yunanistan'da tüm liglerin askıya alınmasını olumlu karşıladığı ve takiplerinin süreceği kaydedildi.

NELER YAŞANMIŞTI

2. sıradaki PAOK ile lider AEK Atina arasında oynanan maçın son bölümünde olaylar çıktı. 0-0 devam eden karşılaşmanın 90. dakikasında PAOK'un ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü sonrasında taraftarlar sahaya daldı. Silahla sahaya giren PAOK başkanının da hakemi tehdit ettiği kaydedildi.

Yaşanan olaylar sonrasında PAOK-AEK Atina maçı tatil edildi. AEK Atina 24 hafta sonunda 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. PAOK'un ise 52 puanı bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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