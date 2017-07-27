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FIFA'dan Türkiye'ye ceza

FIFA'DAN TÜRKİYE'YE CEZA

FIFA, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Ukrayna, Kosova ve Finlandiya maçlarında taraftarların uygunsuz hareketleriyle nedeniyle Türkiye'ye 13 bin İsviçre Frangı ceza verdi.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Fıfa'dan Türkiye'ye Ceza(7/10)3

FIFA, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki Ukrayna, Kosova ve Finlandiya maçlarında, taraftarların uygunsuz davranışları nedeniyle Türkiye'ye, 13 bin İsviçre frangı ceza verdi.

FIFA Disiplin Kurulunun kararları doğrultusunda, 2018 Dünya Kupası elemelerindeki karşılaşmalarda meydana gelen aksaklıklar ve tribünlerde yaşanan olaylar sonucu ceza alan ulusal futbol federasyonlarının listesi yayımlandı.

13 BİN İSVİÇRE FRANGI CEZA KESİLDİ

Buna göre Türkiye'ye, ev sahipliği yaptığı 6 Ekim 2016'daki Ukrayna, 12 Kasım 2016'daki Kosova ve 24 Mart'taki Finlandiya müsabakalarında yaşananlar sebebiyle 13 bin İsviçre frangı (yaklaşık 48 bin lira) ceza verildi.

Tribünlerden şişelerin atıldığı ve taraftarların sahaya girdiği Türkiye-Ukrayna maçı için 3 bin, tribünlerde uygunsuz pankart açılan Türkiye-Kosova maçı için 5 bin, taraftarların sahaya girdiği, tribünlerden torpil atıldığı, her iki devrenin de geç başladığı Türkiye-Finlandiya maçı için de 5 bin İsviçre frangı ceza verildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fıfa  Dan  Türkiye  Ye  Ceza    haber

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