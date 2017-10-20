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FIFA'dan Tolgay'a müjde! Milli takımda oynayabilecek

FIFA'DAN TOLGAY'A MÜJDE! MİLLİ TAKIMDA OYNAYABİLECEK

FIFA, bir kez milli takım forması giyip, bir daha milli takıma çağrılmayan oyunculara milli takım değiştirme hakkı verecek. Eğer kural değişirse Tolgay Arslan Türkiye forması giyebilecek.

Tarih : 20 Ekim 2017, 18:40
Puan Ver : Fıfa'dan Tolgay'a Müjde! Milli Takımda Oynayabilecek(8/10)4

FIFA'da futbolcuların haklarını değerlendiren "Paydaşlar Komitesi" CONCACAF Başkanı ve FIFA Asbaşkanı Victor Montagliani başkanlığında toplandı. Gündemde futbolcuların kulüplerden alacaklarının tahsil edilmesi süresinin uzunluğu ve milli takım değiştirme kuralının sıkılığı vardı.

YEŞİL BURUN ADALARI BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Bugünkü kurallara göre futbolcu bir kez milli takım tercihini değiştirebiliyor ve A Takım ile resmi maça çıkarsa değişiklik yapamıyor. Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu'nun bir ülkeyle 1-2 maça çıkan ama daha sonra çağrılmayan, hatta artık çağrılma olasılığı bulunmayan futbolculara milli takım değiştirme hakkı verilmesi yönünde başvurusu bulunuyor. Futbolcuların kan bağı bulunmayan ülkenin milli formasını giyebilmesi için bu ülkede beş yıl yaşamış ve futbol oynamış olması gerekiyor.Montagliani, bu beş yıllık sürenin uzatılmasını ve Yeşil Burun Adaları'nın başvurusu çerçevesinde değerlendirme yapıldığını söyledi.

Montagliani, "Dünya değişiyor. Göçmenlik de… Oyunun bütünlüğünü zedelemeden bu kurallar yeniden değerlendirilmeli" dedi.

KURAL DEĞİŞİRSE TOLGAY ARSLAN TÜRK MİLLİ TAKIMINDA OYNAYABİLİR

Konu, Türkiye A Milli Takımı'nda oynamasına mevcut kurallar yüzünden izin verilmeyen Tolgay Arslan'ı da ilgilendiriyor. Yıldız futbolcunun, konuyla ilgili dosyası FIFA'da…

KULÜBÜNDEN ÜCRET ALAMAYAN OYUNCU SERBEST KALACAK

Kurulun görüştüğü diğer konular arasında en önemlisi Profesyonel Futbolcular Birliği FIFPro'nun belli bir süre ücret alamayan futbolcunun bedelsiz serbest kalması yönündekİ Avrupa Komisyonu'na yaptığı başvuruydu. Montagliani transfer sisteminin de değerlendirildiğini, her kesimi mutlu edecek bir çözüm bulmayı umut ettiğini dile getirdi.

Kurulun önerilerinin yürürlüğe girebilmesi için önce FIFA İcra Kurulu'ndan, ardında FIFA Konseyi'nden geçmesi gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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